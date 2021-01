Во время первичного размещения акций компании Playtika, что разрабатывает слот-игры, удалось привлечь 1,88 миллиарда долларов от инвесторов.

В январе 2021 состоялось IPO компании Playtika Holding Corp, на бирже NASDAQ под тикером PLTK. Компания планировала привлечь 1,6 миллиарда долларов при рыночной капитализации в 9,7 миллиарда. Однако, акции мобильной игровой компании были оценены более поданного диапазона, о чем сообщил Bloomberg.

Читай также Zoom продал часть акций на 2 миллиарда долларов: спрос превысил ожидания компании

IPO компании Playtika

Стоимость акций компании Playtika выросли выше рыночного диапазона. Так, диапазон цены за акцию Playtika должен был составить от 22 до 24 долларов. Однако, в ходе торгов, диапазон достиг 27 долларов за акцию, а компании удалось продать 69,5 миллиона акций. Первоначально компания планировала продать 21,7 миллиона акций. Также, еще 47,8 миллиона акций было продано нынешним инвесторам.

Общая сумма предложения по данным агентства составила около 1,88 миллиарда долларов, из расчета 27 долларов за акцию. Размещение проводилось под руководством Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., UBS Group AG и Bank of America Corp.

Согласно документам, которые подала компания Playtika в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чистая прибыль компании составляет 16 миллионов долларов при выручке 1,8 миллиарда долларов.

Что известно о Playtika Playtika – израильская компания, со штаб-квартирой в городе Герцлия, что разрабатывает слот-игры для мобильных платформ и социальных сетей. Основной профиль компании – создание приложений для онлайн азартных игр. Игры, разработанные компанией традиционно входят в топ популярного на Facebook. Это привело к высокому интересу к разработчикам со стороны крупных мировых корпораций, специализирующихся на игорном бизнесе. Компания Playtika была основана в 2010 году Робертом Антоколе и Ури Шахак. Самой популярной слот-игры в мире считается дебютный продукт основателей компании – игра Slotomania. В 2011 году Playtika была поглощена компанией Slotomania за 130 миллионов долларов. В июле 2016 игровую компанию снова поглотили, однако на этот раз уже за 4,4 миллиарда долларов. На этот раз Playtika выкупил китайский консорциум инвесторов в компании Caesars Interactive Entertainment, которая является дочерней компанией крупнейшего в мире оператора Caesars Entertainment Corporation. Сейчас компания Playtika – является ведущим разработчиком мобильных игр на тему казино, которая производит 9 из 100 самых кассовых игр в США.

В компании есть офисы и в Украине, а именно: в Виннице, Киеве и Днепре. В украинских офисах работает более 600 сотрудников. В 2019 году компания открыла в Украине R&D приобретенной ранее немецкой игровой компании Wooga.