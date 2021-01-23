Онлайн-сервіс Patreon, який дозволяє людям творчих професій отримувати фінансову підтримку від шанувальників, може вийти на торгову біржу вже в 2021 році.

Так, розглядається можливість проведення традиційного IPO або прямого лістингу. Компанія вже обговорювала розміщення акцій з банками, повідомляє видання The Infortmation.

Цікаво Статки Джека Ма збільшились на 1,4 мільярда доларів

Вперше про плани проведення IPO стало відомо після того, як на сайті Patreon з'явилася вакансія корпоративного юриста. У тексті вакансії йшлося про те, що новий співробітник потрібен, тому що стартап готується стати публічною компанією.

Для представлення на біржі Patreon розглядає як традиційне IPO, так і прямий лістинг без зі збільшенням капіталу.

Як платформа стала популярна?

Під час пандемії популярність Patreon сильно зросла, адже автори, які постраждали через скасування масових заходів, знайшли на платформі стабільне джерело доходу, а фанати – нові розваги і спосіб допомогти авторам. Так, річний виторг Patreon перевищив 100 мільйонів доларів.

А у вересні 2020 року Patreon провів раунд фінансування, за підсумками якого залучив інвестиції в розмірі 90 мільйонів доларів. На той момент Patreon оцінили в 1,2 мільярди.

Що відомо про стартап Patreon?

Це краудфандінгова платформа, заснована в 2013 році. На ній можуть реєструватися автори, які створюють оригінальний контент, щоб отримувати за творчість щомісячну плату від передплатників.

Так, за допомогою Patreon заробляють музиканти, журналісти, письменники, творці подкастів, фотографи, художники.

Як? Patreon бере комісію з переказу від кожного передплатника. За даними компанії, на платформі зареєстровано 200 тисяч авторів, які щомісяця отримують гроші від 6 мільйонів передплатників. Цікаво, що автори заробили вже близько 2 мільярдів доларів.