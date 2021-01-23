Онлайн-сервис Patreon, который позволяет людям творческих профессий получать финансовую поддержку от поклонников, может выйти на торговую биржу уже в 2021 году.

Так, рассматривается возможность проведения традиционного IPO или прямого листинга. Компания уже обсуждала размещения акций с банками, сообщает издание The Infortmation.

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Впервые о планах проведения IPO стало известно после того, как на сайте Patreon появилась вакансия корпоративного юриста. В тексте вакансии говорилось, что новый сотрудник нужен, потому что стартап готовится стать публичной компанией.

Для представления на бирже Patreon рассматривает как традиционное IPO, так и прямой листинг без с увеличением капитала.

Как платформа стала популярна?

Во время пандемии популярность Patreon сильно возросла, ведь авторы, пострадавших из-за отмены массовых мероприятий, нашли на платформе стабильный источник дохода, а фанаты – новые развлечения и способ помочь авторам. Так, годовая выручка Patreon превысил 100 милионов долларов.

А в сентябре 2020 Patreon провел раунд финансирования, по итогам которого привлек инвестиции в размере 90 миллионов долларов. На тот момент Patreon оценили в 1,2 миллиарда.

Что известно о стартап Patreon?

Это краудфандингова платформа, основанная в 2013 году. На ней могут регистрироваться авторы, которые создают оригинальный контент, чтобы получать за творчество ежемесячную плату от подписчиков.

Так, с помощью Patreon зарабатывают музыканты, журналисты, писатели, создатели подкастов, фотографы, художники.

Как? Patreon берет комиссию по переводу от каждого подписчика. По данным компании, на платформе зарегистрировано 200 тисяч авторов, которые ежемесячно получают деньги от 6 миллионов подписчиков. Интересно, что авторы заработали уже около 2 миллиардов долларов.