Пандемія не завадила: платформа для туристів Klook залучила 200 мільйонів доларів інвестиції
Гонконзька туристична платформа Klook залучила 200 мільйонів доларів інвестицій в рамках раунду фінансування. Компанія планує використовувати залучені кошти для розробки послуг у сфері програмного забезпечення.
Джерело: TechCrunch
З урахуванням нових інвестицій, загальний обсяг залученого фінансування компанії Klook склав 720 мільйонів доларів.
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Компанії вдалося залучити такі інвестиції попри те, що в 2020 році індустрія подорожей серйозно постраждала через пандемію коронавірусу.
Як компанія втримався "на плаву" під час коронакризи? Klook швидко перепрофілювався і запропонував місцевим компаніям свої технічні рішення для продажу квитків, управління та маркетингу. Це дозволило платформі відновити потік замовлень.
Куди підуть вкладені кошти? Команда стартапу планує направити інвестиції на розробку нових рішень на ринку програмного забезпечення як послуги (SaaS) для бізнесу. Зараз компанія надає SaaS-рішення.
Раунд очолив інвестиційний фонд Aspex Management. Також у фінансуванні платформи взяли участь Sequoia Capital China, Softbank Vision Fund 1, Matrix Partners China та Boyu Capital.
Цікаво, що вартість стартапу перевищила 1 мільярд доларів в 2018 році. Водночас розкривати останню оцінку представники Klook відмовилися.
Що відомо про KlookСервіс дозволяє знайти квитки в популярні музеї, атракції за цінами, дешевшими, ніж на офіційних сайтах.
У базі платформи на даний момент більшість країн і міст Азії. Також вже є атракції в Велику Британію, Францію, Німеччину, Данію, Грецію, Італію, Нідерланди, Іспанію, деякі міста США тощо.
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