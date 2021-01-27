Пандемия не помешала: платформа для туристов Klook привлекла 200 миллионов долларов инвестиций
Гонконгская туристическая платформа Klook привлекла 200 миллионов долларов инвестиций в рамках раунда финансирования. Компания планирует использовать привлеченные средства для разработки услуг в сфере программного обеспечения.
Источник: TechCrunch
С учетом новых инвестиций, общий объем привлеченного финансирования компании Klook составил 720 миллионов долларов.
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Компании удалось привлечь такие инвестиции несмотря на то, что в 2020 году индустрия путешествий серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса.
Как компания удержался "на плаву" во время коронакризиса? Klook быстро перепрофилировался и предложил местным компаниям свои технические решения для продажи билетов, управления и маркетинга. Это позволило платформе восстановить поток заказов.
Куда пойдут вложенные средства? Команда стартапа планирует направить инвестиции на разработку новых решений на рынке программного обеспечения как услуги (SaaS) для бизнеса. Сейчас компания предоставляет SaaS-решения.
Раунд возглавил инвестиционный фонд Aspex Management. Также в финансировании платформы приняли участие Sequoia Capital China, Softbank Vision Fund 1, Matrix Partners China и Boyu Capital.
Интересно, что стоимость стартапа превысила 1 миллиард долларов в 2018 году. В то же время раскрывать последнюю оценку представители Klook отказались.
Что известно о KlookСервис позволяет найти билеты в популярные музеи, аттракционы по ценам, дешевле, чем на официальных сайтах.
В базе платформы на данный момент большинство стран и городов Азии. Также уже есть аттракционы в Великобританию, Францию, Германию, Данию, Грецию, Италию, Нидерланды, Испанию, некоторые города США и др.
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