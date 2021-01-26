По результатам Конференции ООН по торговле и развитию в 2020 году Китай стал главным направлением иностранных инвестиций, сумев обогнать США, которые были лидерами на протяжении многих лет.

Источник: РБК

В 2020 году показатели по привлечению иностранных инвестиций США упали на 49%, в то время как Китай сумел привлечь на 4% больше инвестиций, чем в прошлом году. Таким образом, именно Китай стал лидером и сумел обогнать США, которые на протяжении десятилетий были лидерами.

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Благодаря чему Китай обошел США

По мнению Дэниела Розена, который является партнером независимой исследовательской фирмы Rhodium Group, резкое падение иностранных инвестиций в США в прошлом году изображает широкий экономический спад из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса.

Прямые иностранные инвестиции охватывают:

строительство иностранными компаниями новых заводов;

покупку местных компаний и инвестирования в их деятельность.

Но несмотря на то, что показатели США упали на 49%, по сравнению с прошлым годом, количество иностранных инвесторов в США все равно преобладает. Однако, стоит заметить, что начиная с 2017 года инвестиции в китайскую экономику растут, тогда как в США идут на убыль.

В 2016 году поток иностранных инвестиций в США достиг своего максимума, составив 472 миллиарда долларов. К примеру, в Китае, в том же 2017 году, сумма инвестиций составляла только 134 миллиарда долларов.

Ситуация с иностранными инвестициями в Европе

Инвестиции в Европейский союз сократились на 71%.

сократились на 71%. Великобритания и Италия не сумела привлечь никаких иностранных инвесторов.

не сумела привлечь никаких иностранных инвесторов. В Германии снизились на 61%.

Подобная тенденция прослеживается в ряде Европейских стран из-за высокого уровня смертности и локдауна, которые повлекла за собой пандемия.