Китай на коне: как КНР обошла США в привлечении прямых иностранных инвестиций в 2020 году
По результатам Конференции ООН по торговле и развитию в 2020 году Китай стал главным направлением иностранных инвестиций, сумев обогнать США, которые были лидерами на протяжении многих лет.
Источник: РБК
В 2020 году показатели по привлечению иностранных инвестиций США упали на 49%, в то время как Китай сумел привлечь на 4% больше инвестиций, чем в прошлом году. Таким образом, именно Китай стал лидером и сумел обогнать США, которые на протяжении десятилетий были лидерами.
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Благодаря чему Китай обошел США
По мнению Дэниела Розена, который является партнером независимой исследовательской фирмы Rhodium Group, резкое падение иностранных инвестиций в США в прошлом году изображает широкий экономический спад из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса.
Прямые иностранные инвестиции охватывают:
- строительство иностранными компаниями новых заводов;
- покупку местных компаний и инвестирования в их деятельность.
Но несмотря на то, что показатели США упали на 49%, по сравнению с прошлым годом, количество иностранных инвесторов в США все равно преобладает. Однако, стоит заметить, что начиная с 2017 года инвестиции в китайскую экономику растут, тогда как в США идут на убыль.
Ситуация с иностранными инвестициями в Европе
- Инвестиции в Европейский союз сократились на 71%.
- Великобритания и Италия не сумела привлечь никаких иностранных инвесторов.
- В Германии снизились на 61%.
Подобная тенденция прослеживается в ряде Европейских стран из-за высокого уровня смертности и локдауна, которые повлекла за собой пандемия.
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