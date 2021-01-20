Прямые иностранные инвестиции в Китай составили 144,3 миллиарда долларов за 2020 год и выросли на 4,5% в долларовом эквиваленте. Министерство коммерции Китая назвало рост вложений из-за рубежа историческим рекордом для страны.

А в пересчете на национальную валюту прямые иностранные инвестиции составили 999,98 млрд юаней. "Китай успешно справился с негативным влиянием пандемии и в этих условиях успешно выполнил задачи по стабилизации потока инвестиций из-за рубежа", - сообщает Міністерство комерції КНР.

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Во что больше всего вкладывали иностранцы

Доля иностранных инвестиций в сферу услуг превысила 77% от суммарного значения. За год она выросла на 13,9% – до 112 миллиардов долларов.

Вложения в высокотехнологичные отрасли выросли на 11,4%, в инновации – на 28,5%.

Рост вложений в исследовательскую и конструкторскую деятельность составил 78,8%, в реализацию инновационных разработок – 52,7%, электронную коммерцию – 15,1%, телекоммуникации – 11,6%.

На фоне резкого сокращения глобальных прямых иностранных инвестиций в китайской экономике, за год общий объем инвестиций, темпы роста и мировой доля увеличились. Однако рекордный рост не учитывает банковский сектор, акции и сферу страхования,

– подчеркнули в Минторг Китая.

Отмечается, что больше всего за год выросли инвестиции из Нидерландов (на 47,6%) и Великобритании (на 30,7%). Инвестиции из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии увеличились всего на 0,7%.

А в самом Китае наибольшую инвестиционную активность демонстрировали восточные провинции, на них пришлось 88,4% инвестиций. Также значительный рост зафиксирован в провинциях на северо-востоке и Среднем Западе.

В то же время рост экономики Китая в 2020 оказался минимальным за последние 45 лет. По данным Госкомстата страны, ВВП Китая увеличился лишь на 2,3%. В то же время с 2017 по 2019 годы их экономика стабильно росла на 6 и более процентов в год.