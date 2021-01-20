Прямі іноземні інвестиції в Китай склали 144,3 мільярди доларів за 2020 рік і виросли на 4,5% в доларовому еквіваленті. Міністерство комерції Китаю назвало зростання вкладень з-за кордону історичним рекордом для країни.

А в перерахунку на національну валюту прямі іноземні інвестиції склали 999,98 мільярдів юанів. "Китай успішно впорався з негативним впливом пандемії і в цих умовах успішно виконав завдання по стабілізації потоку інвестицій з-за кордону", – повідомляє Міністерство комерції КНР.

Цікаво Tesla почала продавати в Китаї спортивні позашляховики Model Y: деталі та ціна

У що найбільше вкладали іноземці

Частка іноземних інвестицій в сферу послуг перевищила 77% від сумарного значення. За рік вона зросла на 13,9% – до 112 мільярдів доларів.

Вкладення в високотехнологічні галузі зросли на 11,4%, в інновації – на 28,5%.

Зріст вкладень в дослідну та конструкторську діяльність склав 78,8%, у впровадження інноваційних розробок – 52,7%, електронну комерцію – 15,1%, телекомунікації – 11,6%.

На тлі різкого скорочення глобальних прямих іноземних інвестицій в китайській економіці, за рік загальний обсяг інвестицій, темпи зростання і світова частка збільшилися. Проте рекордне зростання не враховує банківський сектор, акції та сферу страхування,

– підкреслили в Мінторгівлі Китаю.

Зазначається, що найбільше за рік зросли інвестиції з Нідерландів (на 47,6%) і Великобританії (на 30,7%). Інвестиції з країн Асоціації держав Південно-Східної Азії збільшилися всього на 0,7%.

А в самому Китаї найбільшу інвестиційну активність демонстрували східні провінції, на них довелося 88,4% інвестицій. Також значне зростання зафіксовано в провінціях на північному сході і Середньому Заході.

Водночас зростання економіки Китаю в 2020 виявився мінімальним за останні 45 років. За даними Держкомстату країни, ВВП Китаю збільшився лише на 2,3%. У той же час з 2017 по 2019 роки їх економіка стабільно росла на 6 і більше відсотків в рік.