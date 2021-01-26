Китай на коні: як КНР обійшла США в залученні прямих іноземних інвестицій у 2020 році
За результатами Конференції ООН з торгівлі та розвитку у 2020 році Китай став головним напрямком іноземних інвестицій, спромігшись, обігнати США, які були лідерами протягом багатьох років.
Джерело: РБК
У 2020 році показники з залучення іноземних інвестицій США впали на 49% у той час, як Китай зумів привабити на 4% більше інвестицій, ніж торік. Таким чином, саме Китай став лідером та зумів обігнати США, що протягом десятиліть були лідерами.
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Завдяки чому Китай обійшов США
На думку Денієла Розена, що є партнером незалежної дослідницької фірми Rhodium Group, різке падіння іноземних інвестицій в США, торік, зображає широкий економічний спад через наслідки, спричинені пандемією коронавірусу.
Прямі іноземні інвестиції охоплюють:
- будівництво іноземними компаніями нових заводів;
- купівлю місцевих компаній та інвестування у їх діяльність.
Та не дивлячись на те, що показники США впали на 49%, у порівнянні з минулим роком, кількість іноземних інвесторів у США все одно переважає. Проте, варто зауважити, що починаючи з 2017 року інвестиції в китайську економіку зростають, тоді як в США йдуть на спад.
Ситуація з іноземними інвестиціями в Європі
- Інвестиції в Європейський союз скоротились на 71%.
- Велика Британія та Італія не зуміли привабила жодних іноземних інвестицій.
- У Німеччині знизились на 61%.
Подібна тенденція простежується у ряді Європейських країн через високий рівень смертності та локдаун, що спричинила пандемія.
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