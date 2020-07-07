Уряд Сполучених Штатів виділив біотехнологічній компанії Novavax 1,6 мільярда доларів на тестування, комерціалізацію та виробництво потенційної вакцини від коронавірусу.

До січня 2021 року запланована доставка 100 мільйонів доз потенційної вакцини від COVID-19, пише Mind.ua із покликанням на іноземні ЗМІ.

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Після повідомлення про державну допомогу для Novavax, акції компанії зросли в ціні на 35%.

Що відомо про інвестицію уряду США в Novavax

Фінанси виділено в рамках ініціативи "Operation Warp Speed" – програма Білого дому, що спрямована на прискорення розроблення вакцин і методів лікування коронавірусу.

За словами генерального директора Novavax Стенлі Ерка, суть інвестиції Warp Speed у тому, що програма оплачує виробництво 100 мільйонів доз, які будуть доставлені, починаючи з четвертого кварталу 2020 року і до січня-лютого 2021 року.

Окрім того, фінансування покриє вартість проведення третьої фази клінічних випробувань – це останній етап, під час якого проводить тестування вакцини на людях. Цей етап може початися у жовтні цього року.

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Які ще компанії беруть участь у розробленні вакцини від COVID-19

Novavax не перша, хто отримав фінансування уряду США. До цього федеральні кошти було виділено ще трьом фармацевтичним компаніям – AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson. Moderna, при цьому, вже перейшла на третю фазу випробувань.

Також нещодавно біотехнологічна компанія Pfizer повідомила про успішні результати тестування вакцини від коронавірусу на людях. У результаті акції підприємства подорожчали на 6%.

Щодо Novavax, то максимальна ціна її акцій до 17 години за київським часом вівторка, 7 липня, була понад 110 доларів за одну штуку.