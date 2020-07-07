Власти США инвестируют 1,6 млрд долларов в вакцину против коронавируса компании Novavax: детали
Правительство Соединенных Штатов выделил биотехнологической компании Novavax 1,6 миллиарда долларов на тестирование, коммерциализацию и производство потенциальной вакцины против коронавируса.
К январю 2021 запланирована доставка 100 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19, пишет Mind.ua с ссылкой на иностранные СМИ.
Также интересно: Уоррен Баффет совершил первую крупную инвестицию с начала пандемии: что известно о сделке
После сообщения о государственной помощи для Novavax, акции компании выросли в цене на 35%.
Что известно об инвестиции правительства США в Novavax
Финансы выделены в рамках инициативы "Operation Warp Speed" – программа Белого дома, направленная на ускорение разработки вакцин и методов лечения коронавируса.
По словам генерального директора Novavax Стэнли Эрка, суть инвестиции Warp Speed в том, что программа оплачивает производство 100 млн доз, которые будут доставлены, начиная с четвертого квартала 2020 года и до января-февраля 2021 года.
Кроме того, финансирование покроет стоимость проведения третьей фазы клинических испытаний – это последний этап, во время которого проводит тестирование вакцины на людях. Этот этап может начаться в октябре этого года.
О последствиях коронавируса для экономики: Диджитализация и роботизация: в ЕЦБ назвали изменения для мировой экономики после пандемии
Какие еще компании участвуют в разработке вакцины против COVID-19
Novavax не первая, кто получил финансирование правительства США. К этому федеральные средства были выделены еще трем фармацевтическим компаниям – AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Moderna, при этом, уже перешла на третью фазу испытаний.
Также недавно биотехнологическая компания Pfizer сообщила об успешных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. В результате акции предприятия подорожали на 6%.
-
Выборы в США 2020 года: в JPMorgan спрогнозировали, как победа демократа повлияет на рынок акций8 июля , 19:09
-
Что не так с портфелем акций компании Уоррена Баффета: известный инвестор назвал недостатки2 июля , 21:31
-
Мировые цены на нефть падают: что нужно знать о последних изменениях на рынке3 июля , 11:19