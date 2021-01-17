Компанія мережі магазинів Fix Price розраховує привабити 6 мільярдів доларів через біржі Лондона чи Москви, а онлайн-кінотеатр ivi оцінений попередньо у 800 мільйонів доларів.

У 2021 році інвестори очікують вихід на IPO двох російських компаній: ivi та Fix Price. Онлайн-кінотеатр планує вихід на американську біржу NASDAQ, а мережа магазинів Fix Price розглядає біржі Лондона та Москви, за даними РБК.

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IPO онлайн-кінотеатру ivi

Уперше засновник та генеральний директор онлайн-кінотеатру ivi Олег Туманов заговорив про наміри компанії вийти на IPO у 2020 році ще у 2018 році, але акції ivi так і не з’явились на біржі NASDAQ торік. Проте компанія вже подала заявку до Комісії з цінних паперів та бірж США і планувала розмістити акції в першому кварталі 2021 року, як зазначило видання РБК. За попередніми оцінками ivi мала бути оцінена у 800 мільйонів доларів.

Проте ivi знову вочевидь доведеться відкласти вихід на біржу через новий законопроєкт Анатолія Горєлкіна, який російський депутат подав до Державної Думи Російської Федерації 18 грудня 2020 року. Оскільки, у проєкті пана Горєлкіна частка іноземців у онлайн-кінотеатрах обмежується 20%.

За оцінками експертів вартість компанії ivi.ru у 2019 році склала 204 мільйонів доларів. Агенція Telecom Daily підрахувала, що в першу половину 2020 року виручка ivi зросла майже на 58% у порівнянні з тим самим періодом торік та становила 4,3 мільярда рубля.

Що відомо про ivi Ivi – російська медіакомпанія яка працює на ринку легального професійного онлайн-відео, що запустилась у 2010 році. Основними інвесторами та власниками проєкту є Леонід Богуславський, американський фонд Tiger Global, фонд прямих інвестицій Baring Vostok, група

Свій власний контент ivi почав створювати лише у 2020 році під брендом ivi originals. Ivi – російська медіакомпанія яка працює на ринку легального професійного онлайн-відео, що запустилась у 2010 році. Основними інвесторами та власниками проєкту є Леонід Богуславський, американський фонд Tiger Global, фонд прямих інвестицій Baring Vostok, група " Інтеррос " , фонд Frontier Ventures та Олег Туманов, засновник проєкту. Основне джерело доходів компанії складає реклама, що демонструється глядачеві перед фільмом, під час нього чи після.Свій власний контент ivi почав створювати лише у 2020 році під брендом ivi originals.

IPO мережі магазинів Fix Price

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що мережа планує провести лістинг у першій половині 2021 року. За даними експертів Fix Price розглядає для розміщення своїх акцій біржі Лондона та Москви. Оцінка для розміщення компанії може становити 6 мільярдів доларів, проте деякі аналітики зауважують, що така ціна є зависокою для Fix Price.

IPO – один зі стратегічних варіантів розвитку мережі, – Сергій Ломакін

А от Дмитро Кірсанов вважає, що компанія першочергово створювалась не з прицілом на публічність і що IPO для неї лише один з можливих шляхів. Пан Кірсанов зауважує, що про лістинг говорити ще передчасно та, що все буде залежати від рішення акціонерів. На його думку, публічність – не самоціль для будь-якої компанії, але до неї треба прагнути.