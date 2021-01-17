Компания сети магазинов Fix Price рассчитывает привлечь 6 миллиардов долларов через биржи Лондона или Москвы, а онлайн-кинотеатр ivi оценен предварительно в 800 миллионов долларов.

В 2021 году инвесторы ожидают выход на IPO двух российских компаний: ivi и Fix Price. Онлайн-кинотеатр планирует выход на американскую биржу NASDAQ, а сеть магазинов Fix Price рассматривает биржы Лондона и Москвы, по данным РБК.

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IPO онлайн-кинотеатра ivi

Впервые основатель и генеральный директор онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов заговорил о намерениях компании выйти на IPO в 2020 году еще в 2018 году, но акции ivi так и не появились на бирже NASDAQ в прошлом году. Однако компания уже подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и планировала разместить акции в первом квартале 2021, как отметило издание РБК. По предварительным оценкам ivi должна была быть оценена в 800 миллионов долларов.

Однако ivi снова, очевидно, придется отложить выход на биржу через новый законопроект Анатолия Горелкина, который российский депутат подал в Государственную Думу Российской Федерации 18 декабря 2020. По сколько, в проекте господина Горелкина доля иностранцев в онлайн-кинотеатрах ограничивается 20%.

По оценкам экспертов стоимость компании ivi.ru в 2019 году составила 204 миллионов долларов. Агентство Telecom Daily подсчитало, что в первую половину 2020 выручка ivi выросла почти на 58% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 4,3 миллиарда рублей.

Что известно про ivi Ivi – российская медиа компания которая работает на рынке легального профессионального онлайн-видео, что запустилась в 2010 году. Основными инвесторами и владельцами проекта являются Леонид Богуславский, американский фонд Tiger Global, фонд прямых инвестиций Baring Vostok, группа "Интеррос", фонд Frontier Ventures и Олег Туманов, основатель проекта. Основной источник доходов компании составляет реклама, демонстрируемая зрителю перед фильмом, во время него или после.

Свой собственный контент ivi начал создавать только в 2020 году под брендом ivi originals.

IPO сети магазинов Fix Price

Ранее издание Bloomberg сообщало, что сеть планирует провести листинг в первой половине 2021 года. По данным экспертов Fix Price рассматривает для размещения своих акций биржы Лондона и Москвы. Оценка размещения компании может составить 6 миллиардов долларов, однако некоторые аналитики отмечают, что такая цена является слишком высокой для Fix Price.

IPO – еще один из стратегических вариантов развития сети, – Сергей Ломакин

А вот Дмитрий Кирсанов считает, что компания в первую очередь создавалась не из прицела на публичность и IPO для нее лишь один из возможных путей. Господин Кирсанов замечает, что о листинге говорить еще преждевременно и, что все будет зависеть от решения акционеров. По его мнению, публичность – не самоцель для любой компании, но к ней надо стремиться.