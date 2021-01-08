Акціям китайських компаній China Telecom, China Mobile і China Unicom все ж таки вдалось уникнути зняття з торгів Нью-Йоркської біржі, проте експерти вважають, що тепер під загрозою делістингу можуть опинитись такі нафтові гіганти КНР: CNOOC, PetroChina, Sinopec.

Через підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про заборону інвестицій американських фондів в папери китайських компаній 31 грудня 2020 року Нью-Йоркська біржа оголосила про зняття з торгів акцій China Telecom, China Mobile і China Unicom, у результаті чого акції компанії впали.

Проте, згодом NYSE повідомили, що телекомунікаційні компанії Піднебесної все ж таки продовжать торгуватись на біржі, але експерти вважають, що під загрозою делістингу може опинитись Китайська національна шельфова нафтова корпорація CNOOC, про що повідомив Bloomberg.

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Хто під ударом На думку американського уряду, Китай експлуатує американський капітал для розвитку та модернізації власних військових, розвідки та інших силових структур. Заборона на інвестування в китайські компанії, що створюють загрозу для США вступить в силу 11 січня 2021 року.

Експерт Bloomberg Intelligence Хеника Фунга вважає, що під ударом можуть опинитись скоріш за все CNOOC, яка входить в "чорний список" компаній, що допомагають військовим КНР і тим самим створюють загрозу для США. А також, під загрозою можуть опинитись такі компанії як: PetroChina та найбільший світовий імпортер нафти Sinope, оскільки енергетичний сектор має вирішальне значення для військових Китаю.

Прогнози аналітиків

Аналітикик інвестеційного банку банка Daiwa Capital Markets Лео Хо припуская, що корпорація CNOOC могла з'явитись у "чорному списку" через бурову діяльність компанії у Південно-Китайському морі. На думку пана Хо, якщо таке припущення вірне, то ризик для компаній PetroChina и Sinopec знизиться.

CNOOC PetroChina и Sinopec в основному торгуються у Гонконзі, хоча кожна з них зареєструвала американські депозитні розписки у Нью-Йорку.

Вплив делістингу буде дуже обмежений. Більшість інституціональних інвесторів компаній торгують через Гонконгську біржу, а не через американські депозитарні розписки. Найбільшим недоліком для інвесторів буде втрата прозорості від подачі заявок у Комісію по цінним паперам і біржам США (SEC), – розповідає аналітик інвестиційної комісії Bernstein Ніл Бевериджа.

Вранці 4 січня 2021 року вартість акцій CNOOC впала на 6,7%, а це з 7,18 до 6,77 гонконгського долара (з 0,93 долара США до 0,87 долара США). На момент закриття торгів папери компанії коштували 7, 05 гонконгського долара (0,91 долара США). Ціна акцій PetroChina максимально впала на 2,5%, а Sinopec на 1,4%.