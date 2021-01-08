Акциям китайских компаний China Telecom, China Mobile и China Unicom все же удалось избежать снятия с торгов Нью-Йоркской бирже, однако эксперты считают, что теперь под угрозой делистинга могут оказаться такие нефтяные гиганты КНР: CNOOC, PetroChina, Sinopec.

Из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о запрете инвестиций американских фондов в бумаги китайских компаний 31 декабря 2020 Нью-Йоркская биржа объявила о снятии с торгов акций China Telecom, China Mobile и China Unicom, в результате чего акции компании упали.

Однако, впоследствии NYSE сообщили, что телекоммуникационные компании Поднебесной все же продолжат торговаться на бирже, но эксперты считают, что под угрозой делистинга может оказаться Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация CNOOC, о чем сообщил Bloomberg.

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Кто под ударом

По мнению американского правительства, Китай эксплуатирует американский капитал для развития и модернизации собственных военных, разведки и других силовых структур. Запрет на инвестирование в китайские компании, создающие угрозу для США вступит в силу 11 января 2021.

Эксперт Bloomberg Intelligence Хеника Фунг считает, что под ударом могут оказаться скорее всего CNOOC, которая входит в "черный список" компаний, что помогают военным КНР и тем самым создают угрозу для США. А также, под угрозой могут оказаться такие компании как: PetroChina и крупнейший мировой импортер нефти Sinope, поскольку энергетический сектор имеет решающее значение для военных Китая.

Прознозы аналитиков

Аналитикик инвестецийного банка банка Daiwa Capital Markets Лео Хо предполагает, что корпорация CNOOC могла появиться в "черном списке" через буровую деятельность компании в Южно-Китайском море. По мнению господина Хо, если такое предположение верно, то риск для компаний PetroChina и Sinopec снизится.

CNOOC PetroChina и Sinopec в основном торгуются в Гонконге, хотя каждая из них зарегистрировала американские депозитные расписки в Нью-Йорке.

Влияние делистинга будет очень ограничено. Большинство институциональных инвесторов компаний торгуют через Гонконгскую биржу, а не через американские депозитарные расписки. Самым большим недостатком для инвесторов будет потеря прозрачности от подачи заявок в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), – рассказывает аналитик инвестиционной комиссии Bernstein Нил Бевериджа.

Утром 4 января 2021 стоимость акций CNOOC упала на 6,7%, а это с 7,18 до 6,77 гонконгского доллара (с 0,93 доллара США до 0,87 доллара США). К закрытию торгов бумаги компании стоили 7, 05 гонконгского доллара (0,91 доллара США). Цена акций PetroChina максимально упала на 2,5%, а Sinopec на 1,4%.