Саудівська Аравія здивувала заявою на новорічні свята. Представники країни зізналися, що в лютому-березні Саудівська Аравія скоротить добовий видобуток нафти на один мільйон барелів.

Так, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдул-Азіз ібн Салман сказав, що країна знизить видобуток у лютому і березні на 1 мільйон барелів на добу. За його словами, вони зробити такий жест доброї волі від імені його високості наслідного принца Мохаммеда бін Салмана, пише S&P Global Platts.

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У Саудівській Аравії запевнили, що незабаром будуть видобували лише близько 8,1 мільйона барелів. Хоча зараз її квота становить 9,1 мільйона барелів.

Що таке барелі? Це одиниця вимірювання об'єму нафти, що дорівнює близько 160 літрів.



Після заяви Саудівської Аравії ціни на нафту зросли вже до максимуму за рік – якщо раніше ціна трималася на рівні 53,98 долара, то зараз вони подорожчали на 4,9% – до 53,6 доларів за барель.

Водночас вартість березневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила 54 долари за барель.

Ми зобов'язані стежити за ринком, і ми зробимо для цього все необхідне. Я неодноразово говорив про це і навіть радив нікому не робити ставку на нафту,

– заявив міністр енергетики Саудівської Аравії.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак вважає цей крок Саудівської Аравії "новорічним подарунком" для галузі. Хоча він просив країну не робити цього.

Росія і Казахстан підтримали таке рішення країни. Але цікаво, що нафтовий ринок інтерпретував це як поступку, що дозволяє Росії “зберегти обличчя”. Про що йдеться? З кінця грудня Росія наполягала на збільшенні видобутку приблизно на 500 тисяч барелів на добу.

Але Саудівська Аравія несподівано заявила про різке зниження видобутку в односторонньому порядку, взявши на себе відповідальність за ринок нафти.