Саудовская Аравия удивила заявлением на новогодние праздники. Представители страны признались, что в феврале-марте Саудовская Аравия сократит суточную добычу нефти на один миллион баррелей.

Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман сказал, что страна снизит добычу в феврале и марте на 1 миллион баррелей в сутки. По его словам, они сделать такой жест доброй воли от имени его высочества наследного принца Мохаммеда бин Салмана, пишет S&P Global Platts.

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В Саудовской Аравии заверили, что вскоре будут добывали лишь около 8,1 миллиона баррелей. Хотя сейчас ее квота составляет 9,1 миллиона баррелей.

Что такое барреля? Единица измерения объема нефти, что составляет около 160 литров.

После заявления Саудовской Аравии цены на нефть выросли уже до максимума за год – если раньше цена держалась на уровне 53,98 доллара, то сейчас они подорожали на 4,9% – до 53,6 долларов за баррель. В то же время стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 54 доллара за баррель. Мы обязаны следить за рынком, и мы сделаем для этого все необходимое. Я неоднократно говорил об этом и даже советовал никому не делать ставку на нефть,

– заявил министр энергетики Саудовской Аравии.

Вице-премьер России Александр Новак считает этот шаг Саудовской Аравии "новогодним подарком" для галузи. Хотя он просил страну не делать этого.

Россия и Казахстан поддержали такое решение страны. Но интересно, что нефтяной рынок интерпретировал это как уступку, что позволяет России "сохранить лицо". О чем идет речь? С конца декабря Россия настаивала на увеличении добычи примерно на 500 000 баррелей в сутки.

Но Саудовская Аравия неожиданно заявила о резком снижении добычи в одностороннем порядке, взяв на себя ответственность за рынок нефти.