Нафта подешевшала через нові випадки COVID-19 у Китаї: деталі
Ціни на нафту знизилися через побоювання, що нові суворі обмеження у зв'язку з коронавірусом у Китаї знизять потребу в паливі найбільшого світового імпортера нафти – компанії Brent.
Так, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 55,37 долар за барель, що на 1,3% нижче за ціну на час закриття попередньої сесії. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.
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Хоча раніше відновлення попиту на паливо в Китаї сприяло зростанню ринку в той час, як США і Європа відставали. Але це джерело підтримки зникає, оскільки там виявили нову хвилю випадків COVID-19. Це викликало нові обмеження.
Що відомо про новий спалах COVID-19 у Китаї? 21 січня у Шанхаї були зафіксовані два перших випадки передачі вірусу за останні 2 місяці. Тож, уряд закликає китайців скасувати поїздки найближчим часом.
Інвестори намагаються не звертати уваги на короткостроковий біль заради довгострокової вигоди, але випадки COVID у Китаї є найбільшою причиною побоювань з приводу попиту для трейдерів,
– каже Стівен Іннес з Axi.
Зараз ринок чекає офіційних даних про запаси нафти від Управління енергетичної інформації США. Адже раніше дані Американського інституту нафти (API) показали несподіване зростання запасів нафти в США на 2,6 мільйона барелів (хоча аналітики прогнозували падіння на 1,2 мільйона барелів).
Станом на ранок 22 січня ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 55,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,04 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів.
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