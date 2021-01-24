Ціни на нафту знизилися через побоювання, що нові суворі обмеження у зв'язку з коронавірусом у Китаї знизять потребу в паливі найбільшого світового імпортера нафти – компанії Brent.

Так, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 55,37 долар за барель, що на 1,3% нижче за ціну на час закриття попередньої сесії. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.

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Хоча раніше відновлення попиту на паливо в Китаї сприяло зростанню ринку в той час, як США і Європа відставали. Але це джерело підтримки зникає, оскільки там виявили нову хвилю випадків COVID-19. Це викликало нові обмеження.

Що відомо про новий спалах COVID-19 у Китаї? 21 січня у Шанхаї були зафіксовані два перших випадки передачі вірусу за останні 2 місяці. Тож, уряд закликає китайців скасувати поїздки найближчим часом.

Інвестори намагаються не звертати уваги на короткостроковий біль заради довгострокової вигоди, але випадки COVID у Китаї є найбільшою причиною побоювань з приводу попиту для трейдерів,

– каже Стівен Іннес з Axi.

Зараз ринок чекає офіційних даних про запаси нафти від Управління енергетичної інформації США. Адже раніше дані Американського інституту нафти (API) показали несподіване зростання запасів нафти в США на 2,6 мільйона барелів (хоча аналітики прогнозували падіння на 1,2 мільйона барелів).

Станом на ранок 22 січня ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,04 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів.