Цены на нефть снизились из-за опасений, что новые строгие ограничения в связи с коронавирусом в Китае снизят потребность в топливе крупнейшего мирового импортера нефти – компании Brent.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 55,37 доллара за баррель, что на 1,3% ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.

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Хотя восстановление спроса на топливо в Китае способствовало росту рынка в то время, как США и Европа отставали. Но этот источник поддержки исчезает, поскольку там обнаружили новую волну случаев COVID-19. Это вызвало новые ограничения.

Что известно о новой вспышке COVID-19 в Китае? 21 января в Шанхае были зафиксированы два первых случая передачи вируса за последние 2 месяца. Поэтому, правительство призывает китайцев отменить поездки в ближайшее время.

Инвесторы стараются не обращать внимания на краткосрочный боль ради долгосрочной выгоды, но случаи COVID в Китае является самой большой причиной опасений по поводу спроса для трейдеров,

– говорит Стивен Иннес с Axi.

Сейчас рынок ждет официальных данных о запасах нефти от Управления энергетической информации США. Ведь ранее данные Американского института нефти (API) показали неожиданный рост запасов нефти в США на 2,6 миллиона баррелей (хотя аналитики прогнозировали падение на 1,2 миллиона баррелей).

По состоянию на утро 22 января цену на нефть марки Brent установлен на уровне 55,55 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 56,04 доллара за баррель, что на 6 центов ниже уровня закрытия торгов.