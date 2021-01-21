Американська компанія Microsoft виявилася в лідерах чергового раунду фінансування стартапу Cruise, який належить General Motors і займається розробкою безпілотних автомобілів. Загальний обсяг фінансування перевищує 2 мільярди доларів.

General Motors та інші інвестори також беруть участь в новому раунді фінансування. Зазначимо, що вартість стартапу Cruise була оцінена в 30 мільярдів доларів, хоча ще у 2019 році ця сума складала лише 19 мільярдів, повідомляє Bloomberg.

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Одним із лідерів у інвестиціях виступає Microsoft. Цікаво, що Cruise буде використовувати хмарну платформу Microsoft Azure, яка дасть можливість управляти даними і навігацією безпілотних автомобілів, а також буде з'єднувати їх зі службою підтримки.

Таке програмне забезпечення необхідно стартапу, який збирається впроваджувати послуги роботаксі.

Це перший раунд фінансування Cruise за останні півтора року. У 2018-2019 роках компанія залучила від інвесторів, включаючи SoftBank Group і Honda, близько 7 мільярдів доларів.

І хоча стартап не виконав своєї мети по впровадженню послуг безпілотного таксі до кінця 2019 року, зусилля з розробки безпілотних авто набирають темпи за останні місяці. До того ж, у грудні 2020 Каліфорнія схвалила додаткові випробування безпілотних автомобілів на дорогах загального користування.