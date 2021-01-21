Американская компания Microsoft оказалась в лидерах очередного раунда финансирования стартапа Cruise, который принадлежит General Motors и занимается разработкой беспилотных автомобилей. Общий объем финансирования превышает 2 миллиарда долларов.

General Motors и другие инвесторы также участвуют в новом раунде финансирования. Отметим, что стоимость стартапа Cruise была оценена в 30 миллиардов долларов, хотя еще в 2019 году эта сумма составляла лишь 19 миллиардов, сообщает Bloomberg.

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Одним из лидеров в инвестициях выступает Microsoft. Интересно, что Cruise будет использовать облачную платформу Microsoft Azure, которая позволит управлять данными и навигацией беспилотных автомобилей, а также будет соединять их со службой поддержки.

Такое программное обеспечение необходимо стартапа, который собирается внедрять услуги роботакси.

Это первый раунд финансирования Cruise за последние полтора года. В 2018-2019 годах компания привлекла от инвесторов, включая SoftBank Group и Honda, около 7 миллиардов долларов.

И хотя стартап не выполнил своей цели по внедрению услуг беспилотного такси до конца 2019 года, усилия по разработке беспилотных авто набирают темпы за последние месяцы. К тому же, в декабре 2020 Калифорния одобрила дополнительные испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.