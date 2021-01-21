В последнем раунде инвестирования автопроизводителю стартап-компании Rivian удалось привлечь 2,65 миллиарда долларов.

Стартап-компания Rivian, специализирующаяся на разработке електровнедорожников и електропикапов, кроме средств от компании Amazon, привлекла еще вложения таких инвесторов, как: T. Rowe Price Associates, Coatue, D1 Capital Partners, Research, в результате чего общая сумма инвестиций составила 2,65 миллиарда долларов, о чем сообщил Forbes.

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Раунд инвестирования

Стартап-компания Rivian сообщила на своем сайте, что готова запустить серийное производство электрических грузовиков и внедорожников, а также, что в ходе последнего раунда инвестирования автопроизводитель привлек 2,65 миллиарда долларов. В 2019 году компания Rivian привлекла 8 миллиардов долларов.

Инвесторами стартапа Rivian, во время раунда инвестирования, стали:

фонд T. Rowe Price Associates,

фонд корпорация Amazon Climate Pledge Fund,

компания Coatue,

компания D1 Capital Partners та

компания Research.

Это критически важный для нас год, поскольку мы запускаем R1T, R1S и грузовики для Amazon. Поддержка и доверие наших инвесторов позволяет нам сосредоточиться на этих запусках, одновременно расширяя бизнес для следующего этапа развития,

– заявил основатель и генеральный директор Rivian Роберт Джозеф Скариндж.

Автопроизводитель Rivian не раскрыл оценку стоимости компании, но как сообщило издание Bloomberg, учитывая новый раунд инвестирования, она составляет около 27,6 миллиарда долларов.

Электромобили автопроизводителя Rivian

В 2018 году автопроизводитель Rivian впервые рассказал о своих автомобильные новинки R1T и R1S.

Чем модели R1T и R1S лучше Tesla

Модели R1T и R1S от автопроизводителя Rivian могут проехать до 640 километров без подзарядки в отличие от электромобилей марки Tesla.

Как утверждает производитель Rivian, внедорожники свободно смогут передвигаться по бездорожью на что не способен электромобиль-конкурент Илона Маска.

Електрогрузовик для Amazon

Стартап-компания Rivian не намерена ограничиваться только внедорожниками. Поэтому автопроизводитель работает над електрогрузовиками для Amazon. Компания заказала в Rivian 100 тысяч грузовиков, не менее 10 тысяч из которых автопроизводитель должен поставить до конца 2022 года. Amazon сделал такой заказ в рамках программы по сокращению выбросов углерода во всех своих подразделениях до нуля и перехода на энергию из воспроизводимых источников к 2040 году.

Что известно о компании Rivian Rivian – компания, которая разрабатывает транспортные средства, продукцию и услуги, связанные с транспортом, которая была создана в 2009 году. Первоначально компания планировала сосредоточиться на создании спортивных машин в стиле Tesla Roadster, однако, в конце концов, сосредоточилась на разработке електропикапив и електровнедорожников.

Судебный иск Tesla против Rivian

В середине 2020 года стало известно, что компания Tesla подала иск в суд против компании Rivian. Компания Илона Маска обвинила автопроизводителя Rivian в использовании, бывшим сотрудником компании, конфиденциальной информации, а также в переманивании своих сотрудников конкурентом. В компании Tesla уверены, что их бывший сотрудник похитил конфиденциальные данные и использовал их при работе на конкурента. Однако, компания Rivian не соглашается со всеми обвинениями в свой адрес, от Tesla и утверждает, что заставляет всех новых работников подтвердить, что они не используют на новом месте работы интеллектуальную собственность бывших работодателей.