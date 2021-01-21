У останньому раунді інвестування автовиробнику стартап-компанії Rivian вдалось залучили 2,65 мільярда доларів.

Стартап-компанія Rivian, що спеціалізується на розробці електропозашляховиків та електропікапів, окрім коштів від компанії Amazon, залучила ще вкладення таких інвесторів, як: T. Rowe Price Associates, Coatue, D1 Capital Partners, Research, в результаті чого загальна сума інвестицій становила 2,65 мільярда доларів, про що повідомив Forbes.

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Раунд інвестування

Стартап-компанія Rivian повідомила на власному сайті, що готова запустити серійне виробництво електричних вантажівок та позашляховиків, а також, що у ході останнього раунду інвестування автовиробник залучив 2,65 мільярда доларів. У 2019 році компанія Rivian привабила 8 мільярдів доларів.

Інвесторами стартапу Rivian, під час раунду інвестування, стали:

фонд T. Rowe Price Associates,

фонд корпорації Amazon Climate Pledge Fund,

компанія Coatue,

компанія D1 Capital Partners та

компанія Research.

Це критично важливий для нас рік, оскільки ми запускаємо R1T, R1S та вантажівки для Amazon. Підтримка і довіра наших інвесторів дозволяє нам зосередитись на цих запусках, одночасно розширюючи бізнес для наступного етапу розвитку,

– заявив засновник і генеральний директор Rivian Роберт Джозеф Скаріндж.

Автовиробник Rivian не розкрив оцінку вартості компанії, але як повідомило видання Bloomberg, враховуючи новий раунд інвестування, вона становить близько 27,6 мільярда доларів.

Електромобілі автовиробника Rivian

У 2018 році автовиробник Rivian вперше розповів про свої автомобільні новинки R1T та R1S.

Чим моделі R1T та R1S кращі за Tesla

Моделі R1T та R1S від автовиробника Rivian можуть проїхати до 640 кілометрів без підзарядки на відміну від електромобілів марки Tesla.

Як стверджує виробник Rivian, позашляховики вільно зможуть пересуватись по бездоріжжю на що не спроможний електромобіль-конкурент Ілона Маска.

Електровантажівка для Amazon

Стартап-компанія Rivian не має наміру обмежуватись лише позашляховиками. Тому автовиробник працює над електровантажівками для Amazon. Компанія замовила у Rivian 100 тисяч вантажівок, не менше 10 тисяч з яких автовиробник повинен поставити до кінця 2022 року. Amazon зробив таке замовлення в рамках програми по скороченню викидів вуглецю у всіх своїх підрозділах до нуля та переходу на енергію з відтворюваних джерел до 2040 року.

Що відомо про компанію Rivian Rivian – компанія, яка розробляє транспортні засоби, продукцію та послуги, пов'язані із транспортом, що була створена у 2009 році. Першочергово компанія планувала зосередитись на створенні спортивних машин у стилі Tesla Roadster, проте, врешті-решт, зосередилась на розробці електропікапів та електропозашляховиків.

Судовий позов Tesla проти Rivian

У середині 2020 року стало відомо, що компанія Tesla подала позов до суду проти компанії Rivian. Компанія Ілона Маска звинуватила автовиробника Rivian у використанні, колишнім співробітником компанії, конференційної інформації, а також в переманюванні своїх співробітників конкурентом. У компанії Tesla впевнені, що їх колишній співробітник викрав конференційні дані та використовував їх під час роботи на конкурента. Проте, компанія Rivian не погоджується з усіма обвинуваченнями у свій бік від Tesla та стверджує, що змушує усіх нових працівників підтвердити, що вони не використовують на новому місці роботи інтелектуальну власність колишніх роботодавців.