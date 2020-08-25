Марина Машковська, генеральна директорка інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна", увійшла до основного складу Ради учасників Національного депозитарію України (НДУ). Окрім того, було обрано резервний склад кандидатів до Ради учасників.

До основного складу наглядової ради увійшло 14 провідних представників української фінансової системи, повідомляє пресслужба НДУ.

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Що відомо про новий склад Нацдепозитарію?

Кандидати, яких обрали до складу, представлені від:

депозитарних установ;

емітентів, які не є депозитарними установами, та компаній з управління активами, що діють від імені корпоративних інвестиційних фондів.

Марина Машковська стала однією з-поміж семи представників саме депозитарних установ. Адже компанія "Фрідом Фінанс Україна" має ліцензію на депозитарні послуги, видану НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку).



Марина Машковська, генеральна директорка "Фрідом Фінанс Україна" / Фото "Фрідом Фінанс Україна"

У межах своєї депозитарної діяльності "Фрідом Фінанс Україна" здійснює:

відкриття рахунку в цінних паперах;

зберігання й облік цінних паперів;

виплату доходів за цінними паперами.

Що таке депозитарна установа? Це професійний учасник ринку цінних паперів. Основними завданням такого відомства є здійснення послуг зі зберігання цінних паперів та обліку переходу прав власності на цінні папери.

Перше засідання нового складу наглядової ради Нацдепозитарію відбудеться 3 вересня 2020 року.