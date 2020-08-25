Марина Машковская, генеральный директор инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина", вошла в основной состав Совета участников Национального депозитария Украины (НДУ). Кроме того, был избран резервный состав кандидатов в Совет участников.

В основной состав наблюдательного совета вошли 14 ведущих представителей украинской финансовой системы, сообщает пресс-служба НДУ.

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Что известно о новом составе Нацдепозитария?

Кандидаты, которых избрали в состав, представлены от:

депозитарных учреждений;

эмитентов, которые не являются депозитарными учреждениями, и компаний по управлению активами, действующих от имени корпоративных инвестиционных фондов.

Марина Машковская стала одной среди семи представителей именно депозитарных учреждений. Ведь компания "Фридом Финанс Украина" имеет лицензию на депозитарные услуги, выданную НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку).



Марина Машковская, генеральный директор "Фридом Финанс Украина" / Фото "Фридом Финанс Украина"

В рамках своей депозитарной деятельности "Фридом Финанс Украина" осуществляет:

открытие счета в ценных бумагах;

хранение и учет ценных бумаг;

выплату доходов по ценным бумагам.

Что такое депозитарное учреждение? Это профессиональный участник рынка ценных бумаг. Основными задачами такого ведомства является осуществление услуг по хранению ценных бумаг и учета перехода прав собственности на ценные бумаги.

Первое заседание нового состава наблюдательного совета Нацдепозитария состоится 3 сентября 2020 года.