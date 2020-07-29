Колишня дружина Джеффа Безоса, засновника Amazon і найбагатшої людини світу, Маккензі пожертвувала понад 1,67 мільярда доларів. Також одна із найзаможніших жінок вирішила змінити прізвище ексчоловіка через рік після розлучення.

Ще рік тому колишня дружина Джеффа Безоса пообіцяла витратити всі свої статки на благодійність, заявивши, що "не зупиниться поки сейф не стане порожнім", про що повідомляє Forbes із покликанням на блог Маккензі на Medium.

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Кому дістануться гроші ексдружини Джеффа Безоса

Гроші отримали низка організацій: це і установи, які борються з расовою нерівністю, дискримінацією ЛГБТ-осіб чи за расою, протидіють зміні клімату та підтримують демократію, економічну мобільність й охорону здоров'я.

Більше не Безос

Окрім того, Маккензі змінила прізвище. Жінка відмовилася від прізвища Безос і взяла своє середнє ім‎'я Скотт – на честь свого діда.

Що відомо про статки Маккензі Скотт

Ексдружина Джеффа Безоса отримала 25% частки в Amazon після тривалого процесу розлучення, що завершився в липні 2019 року. На той момент це було 36 мільярдів доларів.

13 липня Маккензі ненадовго стала найбагатшою жінкою світу, обійшовши онучку засновника L’Oreal у рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

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Про благодійні наміри Маккензі

У 2019 році Маккензі Скотт приєдналася до ініціативи Giving Pledge, пообіцявши віддати на благодійність мінімум половину своїх статків. Саме тоді вона заявила, що "не зупиниться, поки сейф не стане порожнім".