Бывшая жена Джеффа Безоса, основателя Amazon и самого богатого человека мира, Маккензи пожертвовала более 1,67 миллиарда долларов. Также одна из самых богатых женщин решила сменить фамилию экс-мужа через год после развода.

Еще год назад бывшая жена Джеффа Безоса пообещала потратить все свое состояние на благотворительность, заявив, что "не остановится пока сейф не станет пустым", о чем сообщает Forbes со ссылкой на блог Маккензи на Medium.

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Кому достанутся деньги экс-жены Джеффа Безоса

Деньги получили ряд организаций: это и учреждения, которые борются с расовым неравенством, дискриминацией ЛГБТ-лиц или по расе, противодействуют изменению климата и поддерживают демократию, экономическую мобильность и здравоохранение.

Больше не Безос

Кроме того, Маккензи сменила фамилию. Женщина отказалась от фамилии Безос и взяла свое среднее имя Скотт – в честь своего деда.

Что известно о состоянии Маккензи Скотт

Экс-жена Джеффа Безоса получила 25% доли в Amazon после длительного бракоразводного процесса, который завершился в июле 2019 года. На тот момент это было 36 млрд долларов.

13 июля Маккензи ненадолго стала самой богатой женщиной мира, обойдя внучку основателя L'Oreal в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

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О благотворительных намерениях Маккензи

В 2019 году Маккензи Скотт присоединилась к инициативе Giving Pledge, пообещав отдать на благотворительность минимум половину своего состояния. Именно тогда она заявила, что "не остановится, пока сейф не станет пустым".