Компанія докладає всіх зусиль для виходу з кризи, але падіння споживчого попиту і великі борги не дають розраховувати на зростання акцій. А ще один локдаун може стати катастрофою для мережі.

Котирування мережі універмагів Macy's знаходяться в затяжній кризі з 2015 року, повідомляє РБК.

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Головна причина паденія — відсутність зростання продажів через відхід у онлайн, що негативно позначається на традиційних магазинах. В останні роки виручка компанії перебувала у стагнації, а чистий прибуток зменшувався.

У 2019 компанія Macy's зіткнулася з переповненням складів, через що довелося влаштувати масштабні розпродажі з великими знижками. За словами виконавчого директора Джеффа Дженнетта, це сталося через те, що закуплений товар не відповідав модним тенденціям.

Про мережу Macy's — одна з найстаріших американських мереж універмагів, заснована в 1858 році. Більшу частину виручки компанія заробляє на товарах для жінок (одяг, взуття, косметика та парфумерія). Папери Macy's увійшли в затяжне піке задовго до коронавірусу: з липня 2015 го вони втратили у вартості близько 91%. В результаті 6 квітня 2020 го мережа була виключена з індексу S&P 500 і стала частиною індексу малої капіталізації S&P 600.

А остаточним нокаутом для котирувань став Коронавірусние локдаун: всі магазини Macy's були закриті з 18 березня по 4 травня. Компанії довелося відправити значну частину співробітників у неоплачувану відпустку. Macy's також призупинила виплату щоквартальних дивідендів.

За підсумками першого кварталу виручка Macy's знизилася на 45% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 го — до 3 млрд дол. Компанія отримала чистий збиток в 3,6 млрд дол. При тому, що за підсумками першого кварталу 2019 року почала працювати 136 млн дол. чистого прибутку.

Що допоможе акціям Macy's?