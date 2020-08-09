Компания прикладывает все усилия для выхода из кризиса, но падение потребительского спроса и большие долги не дают рассчитывать на рост акций. А еще один локдаун может стать катастрофой для сети.

Котировки сети универмагов Macy's находятся в затяжном кризисе с 2015 года, сообщает РБК.

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Главная причина падения — отсутствие роста продаж из-за ухода розницы в онлайн, что негативно сказывается на традиционных оффлайн-магазинах. В последние годы выручка компании стагнировала, а чистая прибыль падала.

В 2019-м Macy’s столкнулась с переполнением складов, из-за чего пришлось устроить масштабные распродажи с большими скидками. По словам исполнительного директора Джеффа Дженнетта, это произошло из-за того, что закупленный товар не соответствовал модным тенденциям.

О сети Macy’s — одна из старейших американских сетей универмагов, основанная в 1858 году. Большую часть выручки компания зарабатывает на товарах для женщин (одежда, обувь, косметика и парфюмерия). Бумаги Macy’s вошли в затяжное пике задолго до коронавируса: с июля 2015-го они потеряли в стоимости около 91%. В результате 6 апреля 2020-го сеть была исключена из индекса S&P 500 и стала частью индекса малой капитализации S&P 600.

А окончательным нокаутом для котировок стал коронавирусный локдаун: все магазины Macy’s были закрыты с 18 марта по 4 мая. Компании пришлось отправить значительную часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Macy’s также приостановила выплату ежеквартальных дивидендов.

По итогам первого квартала выручка Macy’s снизилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до 3 млрд долл. Компания получила чистый убыток в 3,6 млрд долл. при том, что по итогам первого квартала 2019-го заработала 136 млн долл. чистой прибыли.

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