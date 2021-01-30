Лондонська фондова біржа заявила про завершення угоди з купівлі постачальника даних Refinitiv за 27 мільярдів доларів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Експерти вважають, що завдяки цьому Лондонська фондова біржа стане великим постачальником фінансових даних і зможе конкурувати з Bloomberg.

До теми Лондонська фондова біржа поглине Refinitiv за 27 мільярдів доларів

Чому біржа вирішила купити Refinitiv

Ринок фінансової інформації різко почав зростати з появою комп'ютерної торгівлі. Тепер компанії хочуть створити універсальні центри обслуговування клієнтів та отримати перевагу над традиційними конкурентами в наданні даних.

Ця трансформаційна угода об'єднує два глобальних бізнеси, які поділяють прихильність відкритого доступу і працюють в партнерстві з клієнтами,

– йдеться в заяві виконавчого директора LSE Group Девіда Швіммера.

Так, поглинувши Refinitiv, Лондонська біржа отримає термінали Eikon, що збирають новини та фінансові дані для більш ніж 40 тисяч клієнтів. Це дозволить біджі конкурувати з Bloomberg, адже на ринку інформаційних терміналів частка Refinitiv становить 22%, а Bloomberg – 33%.

Відомо, що в рамках угоди Лондонська біржа також взяла на себе зобов'язання Refinitiv про нові акції в розмірі 12,5 мільярдів доларів.

Що відомо про Refinitiv Refinitiv з’явився після того, як фонд прямих інвестицій Blackstone, пенсійний фонд Canada Pension Plan Investment Board та сінгапурський державний фонд GIC придбали 55% акцій підрозділу Thomson Reuters з надання фінансової інформації, аналітики та оцінки ризиків.



Додамо, що щорічний оборот компанії складає близько 6 мільярдів доларів. Також компанія налічує понад 40 тисяч компаній у 190 країнах.



Що буде з ринком M&A в 2021 році

У 2021 році експерти очікують підвищення активності на цьому ринку, хоча в минулому році обсяги угод M&A на світових ринках скоротилися на 5%.

"Пожвавлення фінансових ринків, підкріплене новинами про вакцину від коронавірусу і завершення президентських виборів в США, створюють фон для подальших угод M&A", – відзначає аналітик JPMorgan Конор Хіллер.

Він підкреслює, що сильні компанії, бізнес-моделі яких виграли в результаті пандемії, будуть рости за рахунок злиттів і поглинань, а також залучення капіталу.

Думаю, тренд до збільшення числа IPO збережеться. У той же час активність на ринку M&A, яка почала рости у вересні, очевидно відновилася, і ми сподіваємося, збережеться в 2021 році,

– додає керівник підрозділу ринків капіталу Citigroup Маноло Фалько.

Серед факторів, які будуть підтримувати високу активність в сфері M&A в 2021 році, експерти відзначають:

низьку вартість залучення боргового фінансування;

державні стимули;

наявність привабливих можливостей для покупки;

загальне прагнення компаній змінювати бізнес-моделі у відповідь на що відбуваються глобальні зміни.

Вигода для інвестбанків

Зростання числа великих угод по злиттю і купівлі привело до збільшення комісійних провідних світових інвестбанків у 2020 році – до максимальних за тринадцять років 87,5 мільярда доларів.

Також це пов'язано з різким стрибком активності на ринку IPO в період першої хвилі пандемії коронавірусу. Лідером за сумою отриманих комісійних є JPMorgan Chase&Co – в 2020 році він отримав більше 8 мільярдів доларів.