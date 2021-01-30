Лондонская фондовая биржа завершила сделку о покупке Refinitiv по 27 миллиардов долларов
Лондонская фондовая биржа заявила о завершении сделки по покупке поставщика данных Refinitiv по 27 миллиардов долларов.
Источник: Інтерфакс-Україна
Эксперты считают, что благодаря этому Лондонская фондовая биржа станет крупным поставщиком финансовых данных и сможет конкурировать с Bloomberg.
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Почему биржа решила купить Refinitiv
Рынок финансовой информации резко начал расти с появлением компьютерной торговли. Теперь компании хотят создать универсальные центры обслуживания клиентов и получить преимущество над традиционными конкурентами в предоставлении данных.
Эта трансформационный соглашение объединяет два глобальных бизнес, которые разделяют приверженность открытого доступа и работают в партнерстве с клиентами,
– говорится в заявлении исполнительного директора LSE Group Дэвид Швиммер.
Так, поглотив Refinitiv, Лондонская биржа получит терминалы Eikon, собирающие новости и финансовые данные для более чем 40 000 клиентов. Это позволит БИДЖА конкурировать с Bloomberg, ведь на рынке информационных терминалов доля Refinitiv составляет 22%, а Bloomberg – 33%.
Известно, что в рамках соглашения Лондонская биржа также взяла на себя обязательства Refinitiv о новых акциях в размере 12,5 миллиардов долларов.
Что известно о RefinitivRefinitiv появился после того, как фонд прямых инвестиций Blackstone, пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board и сингапурский государственный фонд GIC приобрели 55% акций подразделения Thomson Reuters по предоставлению финансовой информации, аналитики и оценки рисков.
Добавим, что ежегодный оборот компании составляет около 6 миллиардов долларов. Также компания насчитывает более 40 000 компаний в 190 странах.
Что будет с рынком M & A в 2021 году
В 2021 году эксперты ожидают повышения активности на этом рынке, хотя в прошлом году объемы сделок M & A на мировых рынках сократились на 5%.
"Оживление финансовых рынков, подкрепленное новостями о вакцине от коронавируса и завершения президентских выборов в США, создают фон для последующих сделок M & A", – отмечает аналитик JPMorgan Конор Хиллер.
Он подчеркивает, что сильные компании, бизнес-модели которых выиграли в результате пандемии, будут расти за счет слияний и поглощений, а также привлечение капитала.
Думаю, тренд к увеличению числа IPO сохранится. В то же время активность на рынке M & A, которая начала расти в сентябре, очевидно восстановилась, и мы надеемся, сохранится в 2021 году,
– добавляет руководитель подразделения рынков капитала Citigroup Маноло Фалько.
Среди факторов, которые будут поддерживать высокую активность в сфере M & A в 2021 году, эксперты отмечают:
- низкую стоимость привлечения долгового финансирования;
- государственные стимулы;
- наличие привлекательных возможностей для покупки;
- общее стремление компаний менять бизнес-модели в ответ на происходящие глобальные изменения.
Выгода для инвестбанков
Рост числа крупных сделок по слиянию и покупке привело к увеличению комиссионных ведущих мировых инвестбанков в 2020 году – до максимальных за тринадцать лет 87,5 миллиарда долларов.
Также это связано с резким скачком активности на рынке IPO в период первой волны пандемии коронавируса. Лидером по сумме полученных комиссионных является JPMorgan Chase & Co – в 2020 году он получил более 8 миллиардов долларов.
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