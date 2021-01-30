Лондонская фондовая биржа заявила о завершении сделки по покупке поставщика данных Refinitiv по 27 миллиардов долларов.

Источник: Інтерфакс-Україна

Эксперты считают, что благодаря этому Лондонская фондовая биржа станет крупным поставщиком финансовых данных и сможет конкурировать с Bloomberg.

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Почему биржа решила купить Refinitiv

Рынок финансовой информации резко начал расти с появлением компьютерной торговли. Теперь компании хотят создать универсальные центры обслуживания клиентов и получить преимущество над традиционными конкурентами в предоставлении данных.

Эта трансформационный соглашение объединяет два глобальных бизнес, которые разделяют приверженность открытого доступа и работают в партнерстве с клиентами,

– говорится в заявлении исполнительного директора LSE Group Дэвид Швиммер.

Так, поглотив Refinitiv, Лондонская биржа получит терминалы Eikon, собирающие новости и финансовые данные для более чем 40 000 клиентов. Это позволит БИДЖА конкурировать с Bloomberg, ведь на рынке информационных терминалов доля Refinitiv составляет 22%, а Bloomberg – 33%.

Известно, что в рамках соглашения Лондонская биржа также взяла на себя обязательства Refinitiv о новых акциях в размере 12,5 миллиардов долларов.