Европейская комиссия одобрила поглощение компании Refinitiv Лондонской финансовой биржей при условии, что LSE полностью выполнит ряд условий из предлагаемого пакета обязательств.

Лондонская финансовая биржа (LSE) сможет поглотить компанию оператора финансовой информации Refinitiv в 2021 году, поскольку Еврокомиссия одобрила заявку LSE, а сумма сделки составит 27 миллиардов долларов, о чем сообщили The Bell.

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Детали соглашения

О намерениях LSE стало известно еще 13 мая 2020, однако Комиссия начала углубленное расследование с одобрения сделки только 22 июня 2020. Поскольку, была обязана оценивать слияния и поглощения, в которых принимают участие компании с товарооборотом, превышающим определенные границы и предотвращать концентрациям, что существенно будут препятствовать эффективной конкуренции в Европейском экономическом пространстве или любой его значительной части.

В связи с новостью о соглашении котировки Лондонской биржи подскочили до 3,3%.

Поглотив Refinitiv, Лондонская биржа получит терминалы Eikon, которые собирают новости и финансовые данные для более чем 40 тысяч клиентов и конкурентный с терминалами Bloomberg. Согласно данным Burton Taylor, на рынке информационных терминалов доля Refinitiv составляет 22%, а Bloomberg – 33%.

Для поглощения оператора финансовой информации Refinitiv Лондонская биржа предложила выпустить новые акции на сумму 12 миллиардов фунтов стерлингов (14,7 миллиарда долларов) в пользу инвесторов Refinitiv, которым будет принадлежать 37% объединенной компании, а 15% достанется медиа компании Thomson Reuters, обладающий 45% акций Refinitiv.

Что известно о Refinitiv Refinitiv появился после того, как фонд прямых инвестиций Blackstone, пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board и сингапурский государственный фонд GIC приобрели 55% акций подразделения Thomson Reuters по предоставлению финансовой информации, аналитики и оценки рисков. В компанию также входят терминалы Eikon, установленные в торговых залах банков, страховых и инвестиционных компаний и государственных ведомств, платформы по торговле облигациями Tradeweb и валютами FXAll, среднедневной объем торгов на которых превышает 500 миллиардов долларов и 400 миллиардов долларов соответственно. Ежегодный оборот компании составляет около 6 миллиардов долларов. Также компания насчитывает более 40 тысяч компаний в 190 странах.

Требования к Лондонской бирже

Для принятия соглашения LSE придется выполнить ряд антимонопольных условий регулятора, но фактически они были известны ранее и уже согласованы.

Инфраструктурная конкуренция в сфере торговли услугами и доступ к продуктам финансовых данных на справедливых и равных условиях является чрезвычайно важным. Сегодня мы можем одобрить предложенное поглощение Refinitiv LSEG, поскольку LSEG предложил обязательства, которые гарантируют, что рынки останутся открытыми и конкурентоспособными, а приобретение не приведет к повышению цен или уменьшения выбора и инноваций для этих продуктов,

– отметила на сайте Европейского Союза исполнительный вице-президент Маргарет Вестагер.

Условия носят следующее содержание: