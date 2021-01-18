Європейська комісія схвалила поглинання компанії Refinitiv Лондонською фінансовою біржею за умови, що LSE повністю виконає ряд умов з запропонованого пакету зобов’язань.

Лондонська фінансова біржа (LSE) зможе поглинути компанію оператора фінансової інформації Refinitiv у 2021 році, оскільки Єврокомісія схвалила заявку LSE, а сума угоди становитиме 27 мільярдів доларів, про що повідомили The Bell.

Читай також США не буде вносити акції Alibaba, Baidu і Tencent до чорного списку: чому передумали

Деталі угоди

Про наміри LSE стало відомо ще 13 травня 2020 року, проте Комісія розпочала поглиблене розслідування зі схвалення угоди лише 22 червня 2020 року. Оскільки, була зобов'язана оцінювати злиття та поглинання, в яких беруть участь компанії з товарооборотом, що перевищує певні межі та запобігати концентраціям, що суттєво перешкоджатимуть ефективній конкуренції в Європейському економічному просторі чи будь-якій його значній частині.

У зв’язку з новиною про угоду котирування Лондонської біржі підскочило до 3,3%.

Поглинувши Refinitiv, Лондонська біржа отримає термінали Eikon, що збирають новини та фінансові дані для більш ніж 40 тисяч клієнтів і конкурентний з терміналами Bloomberg. Згідно з даними Burton Taylor, на ринку інформаційних терміналів частка Refinitiv становить 22%, а Bloomberg – 33%.

Для поглинання оператора фінансової інформації Refinitiv Лондонська біржа запропонувала випустити нові акції на суму 12 мільярдів фунтів стерлінгів (14,7 мільярда доларів) на користь інвесторів Refinitiv, яким буде належати 37% об'єднаної компанії, а 15% дістанеться медіакомпанії Thomson Reuters, що володіє 45% акцій Refinitiv.

Що відомо про Refinitiv Refinitiv з’явився після того, як фонд прямих інвестицій Blackstone, пенсійний фонд Canada Pension Plan Investment Board та сінгапурський державний фонд GIC придбали 55% акцій підрозділу Thomson Reuters з надання фінансової інформації, аналітики та оцінки ризиків. В компанію також входять термінали Eikon, що встановлені у торгових залах банків, страхових та інвестиційних корпорацій і державних відомств, платформи з торгівлі облігаціями Tradeweb та валютами FXAll, середньоденний об’єм торгів на яких перевищує 500 мільярдів доларів та 400 мільярдів доларів відповідно. Щорічний оборот компанії складає близько 6 мільярдів доларів. Також компанія налічує понад 40 тисяч компаній у 190 країнах.

Вимоги до Лондонської біржі

Задля прийняття угоди LSE доведеться виконати ряд антимонопольних умов регулятора, але фактично вони були відомі раніше та вже узгоджені.

Інфраструктурна конкуренція у сфері торгівлі послугами та доступ до продуктів фінансових даних на справедливих та рівних умовах є надзвичайно важливим. Сьогодні ми можемо схвалити запропоноване поглинання Refinitiv LSEG, оскільки LSEG запропонував зобов’язання, які гарантують, що ринки залишаться відкритими та конкурентоспроможними, а придбання не призведе до підвищення цін або зменшення вибору та інновацій для цих продуктів,

– зазначила на сайті Європейського Союзу виконавча віцепрезидентка Маргарет Вестагер.

Умови носять наступний зміст: