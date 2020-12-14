Другий найбільший у світі виробник програмного забезпечення – корпорація Oracle – вирішила перенести свою штаб-квартиру з Каліфорнії в Остін (штат Техас). А все для того, аби зменшити витрати завдяки відсутності у Техасі податку на прибутки.

"Багато наших співробітників можуть вибрати розташування свого офісу, а також працювати з дому неповний або повний робочий день", – заявили в компанії Oracle, повідомляє Bloomberg.

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При цьому компанія продовжить підтримувати роботу своєї штаб-квартири в Редвуд-Сіті (Каліфорнії) і інших офісів в Санта-Моніці, Сіетлі, Денвері, Орландо, Флориді, Берлінгтон і Массачусетсі.

Oracle прийшов до такої ідеї під час переходу від традиційного програмного забезпечення до хмарних обчислень. Це призвело до зниження доходів компанії протягом двох років.

Що відомо про Oracle Corporation? Це американська корпорація, яка виробляє програмне забезпечення. Вона була заснована в 1977 році. Станом на кінець травня 2020 року її штат становив 135 тисяч чоловік. Компанія розробляє системи управління базами даних, бізнес-додатки і хмарні сервіси.



Додамо, що Oracle – це остання технологічна компанія, яка покинула Каліфорнії через високі податки. Так, раніше компанії Palantir Technologies (яка займається аналізом даних) та Tesla (яка виробляє електрокари) голосили про переїзд з Каліфорнії в Техас через високі податки.