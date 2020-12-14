Второй крупнейший в мире производитель программного обеспечения – корпорация Oracle – решила перенести свою штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас). А все для того, чтобы уменьшить расходы благодаря отсутствию в Техасе налога на доходы.

"Многие наши сотрудники могут выбрать расположение своего офиса, а также работать из дома неполный или полный рабочий день", – заявили в компании Oracle, сообщает Bloomberg.

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При этом компания продолжит поддерживать работу своей штаб-квартиры в Редвуд-Сити (Калифорнии) и других офисов в Санта-Монике, Сиэтле, Денвере, Орландо, Флориде, Берлингтон и Массачусетсе.

Oracle пришел к такой идее при переходе от традиционного программного обеспечения к облачных вычислений. Это привело к снижению доходов компании в течение двух лет.

Что известно о Oracle Corporation? Это американская корпорация, производящая программное обеспечение. Она была основана в 1977 году. По состоянию на конец мая 2020 ее штат составлял 135 000 человек. Компания разрабатывает системы управления базами данных, бизнес-приложения и облачные сервисы.



Добавим, что Oracle – это последняя технологическая компания, которая покинула Калифорнии за высоких налогов. Так, ранее компании Palantir Technologies (которая занимается анализом данных) и Tesla (которая производит электрокары) голосили о переезде из Калифорнии в Техас-за высоких налогов.