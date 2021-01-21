Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України застерегла громадян від необачного інвестування власних коштів, опублікувавши списки сумнівних фінансових організацій, що діють поза межами закону з метою заволодіння чужими коштами.

За 4 квартал 2020 року українська Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила близько 60 сумнівних фінансових проєктів, що діють з метою незаконного заволодіння коштами, про що Комісія повідомила на офіційному сайті НКЦПФР.

Читай також Нові керівники на Волл-стріт: які зміни чекають на фінансовий ринок США

Сумнівні проєкти

НКЦПФР не лише опублікувала список, куди увійшло 57 фінансових організацій, у розділі "Захист прав інвесторів", на своєму офіційному вебсайті, а й пояснила читачам, чому не слід довіряти проєктам та на що звертати увагу, в першу чергу, перед тим, як довірити свої інвестиції одній з організацій.

Список очолили такі сумнівні фінансові організації, як:

Український народний банк,

Центр біржових технологій,

Ізраїль Інвестментс,

Binomo,

Olymp Trade,

IQOPTION LTD,

FTC,

FIBO Group,

RoboForex,

Get4me та інші.

Перелік проєктів від НКЦПФР також містить організації, що вдаються до наступних дій:

вдають ніби то працюють на ринку Форекс чи з іншими фінансовими активами;

вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;

діють по вже знайомому громадянам механізму надання надвеликого відсотка кешбеку під виданими подарунковими сертифікатами, приклад нещодавнього горя проєкту B2Bjewelry;

представляються своїм потенційним жертвам як відомі успішні фінансові компанії, що начебто мають великий досвіт у сфері інвестицій;

стверджують, що їх організація має бездоганну ділову репутацію та офіс в міжнародних фінансових столицях світу;

вдають, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України.

Що собою являє НКЦПФР НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, що була створена 12 червня 1995 року президентом України Леонідом Кучмою. Комісія є державним колегіальним органом який здійснює регулювання ринку, капіталу та нагляд за його учасниками, забезпечує підвищення стабільності, конкурентоспроможності та розвиток ринків капіталу, а також захист інтересів інвесторів, запобігає зловживанням та правопорушенням.

Підпорядковується – Президенту України

Підзвітна – Верховній Раді України.

Притягнення до відповідальності сумнівних проєктів

В першу чергу, НКЦПФР повідомляє правоохоронні органи України про ті компанії, що удають ніби мають реєстрацію та юридичну адресу на території України та співпрацює з ними задля притягнення до відповідальності відповідальних осіб. Також Комісія співпрацює з Європейським регулятором та отримує інформацію щодо ряду компаній, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в тих чи інших країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовуючи свої офіси у бізнес-центрах України.

Законопроєкт НКЦПФР

Комісія впевнена, що дії таких сумнівних фінансових проєктів завдають збитків діловій репутації країни, як правової суверенної демократичної держави. Ба більше, відлякують потенційних інвесторів. Зважаючи на це, НКЦПФР разом з законодавцями готує законопроєкт, що буде містити норми посилення боротьби зі зловживанням на ринках капіталу та дасть можливість більш ефективно запобігати, упереджувати діям осіб, що завдають шкоди громадянам.