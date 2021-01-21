Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предостерегла граждан от опрометчивого инвестирования собственных средств, опубликовав списки сомнительных финансовых организаций, действующих за пределами закона с целью завладения чужими денежными средствами.

За 4 квартал 2020 года Украинская Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила около 60 сомнительных финансовых проектов, действующих с целью незаконного завладения средствами, о чем Комиссия сообщила на официальном сайте НКЦПФР.

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Сомнительные проекты

НКЦБФР не только опубликовала список, куда вошло 57 финансовых организаций, в разделе "Защита прав инвесторов", на своем официальном веб-сайте, но и объяснила читателям, почему не следует доверять проектам и на что обращать, внимание в первую очередь, перед тем, как доверить свои инвестиции одной из организаций.

Список возглавили такие сомнительные организации, как:

Украинский народный банк,

Центр биржевых технологий,

Израиль Инвест,

Binomo,

Olymp Trade,

IQOPTION LTD,

FTC,

FIBO Group,

RoboForex,

Get4me и другие.

Перечень проектов от НКЦБФР также содержит организации, которые прибегают к следующим действиям:

делают якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;

вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;

действуют по уже знакомому гражданам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбек под выданным подарочными сертификатами, пример недавнего горя проекту B2Bjewelry;

представляются своим потенциальным жертвам как известные успешные финансовые компании, которые вроде как имеют большой опыт в сфере инвестиций;

утверждают, что их организация имеет безупречную деловую репутацию и офис в международных финансовых столицах мира;

делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины.

Что собой представляет НКЦПФР НКЦПФР – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку была создана 12 июня 1995 году президентом Украины Леонидом Кучмой. Комиссия является государственным коллегиальным органом, который осуществляет регулирование рынка, капитала и надзор за его участниками, обеспечивает повышение стабильности, конкурентоспособности и развитие рынков капитала, а также защиту интересов инвесторов, предотвращает злоупотребления и правонарушения.

Подчиняется – Президенту Украины

Подотчетна – Верховной Раде Украины.

Привлечение к ответственности сомнительных проектов

В первую очередь, НКЦБФР сообщает правоохранительные органы Украины о тех компаниях, что делают вид будто имеют регистрацию и юридический адрес на территории Украины и сотрудничает с ними для привлечения к ответственности ответственных лиц. Также Комиссия сотрудничает с Европейским регулятором и получает информацию по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспишнимы компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех или иных странах, где они предлагают такие услуги, обустраивая свои офисы в бизнес-центрах Украины.

Законопроект НКЦПФР

Комиссия уверена, что действия таких сомнительных финансовых проектов наносят ущерб деловой репутации страны как правового суверенного демократического государства. Более того, отпугивают потенциальных инвесторов. Смотря на это, НКЦБФР вместе с законодателями готовит законопроект, который будет содержать нормы усиления борьбы со злоупотреблением на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать, предупреждать действиям лиц, которые наносят ущерб гражданам.