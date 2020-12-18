Американська компанія Lyft за допомогою дочірнього підприємства від Hyundai Motor запустить сервіс безпілотного таксі в США. Цікаво, що там взагалі не буде водіїв.

Компанія Lyft повідомила, що спільно з розробником безпілотних автомобілів Motional запустять сервіс роботаксі в великих містах США у 2023 році.

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Так, сервіси роботаксі будуть використовувати автомобілі нового покоління на базі автомобільної платформи Hyundai. А компанія Lyft відповідатиме за замовлення і обслуговування клієнтів.

Наразі невідомо, в яких містах США цей сервіс запустити в першу чергу та скільки безпілотних автомобілів буде в автопарку.

Додамо, що сервіс таксі Lyft і Motional вже кілька років тестують в Лас-Вегасі безпілотні автомобілі з водієм, який забезпечує безпеку пасажирам. За цей час безпілотники здійснили понад 100 тисяч поїздок по Лас-Вегасу.

А вже в листопаді цього року Motional отримала дозвіл на тестування автономних автомобілів без водія за кермом. Тож, у найближчі місяці Motional виведе повністю безпілотні автомобілі на дороги для загального користування.

Цікаво, що компанія оголосила про таку ідею менш ніж через два тижні після того, як їх конкурент Uber повідомив про продаж свого підрозділу безпілотних автомобілів.