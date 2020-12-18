Американская компания Lyft с помощью дочернего предприятия от Hyundai Motor запустит сервис беспилотного такси в США. Интересно, что там вообще не будет водителей.

Компания Lyft сообщила, что совместно с разработчиком беспилотных автомобилей Motional запустят сервис роботакси в крупных городах США в 2023 году.

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Так, сервисы роботакси будут использовать автомобили нового поколения на базе автомобильной платформы Hyundai. А компания Lyft отвечать за заказ и обслуживания клиентов.

Пока неизвестно, в каких городах США этот сервис запустить в первую очередь и сколько беспилотных автомобилей будет в автопарке.

Добавим, что сервис такси Lyft и Motional уже несколько лет тестируют в Лас-Вегасе беспилотные автомобили с водителем, который обеспечивает безопасность пассажирам. За это время беспилотники совершили более 100 000 поездок по Лас-Вегасу.

А уже в ноябре этого года Motional получила разрешение на тестирование автономных автомобилей без водителя за рулем. Поэтому, в ближайшие месяцы Motional выведет полностью беспилотные автомобили на дороги для общего пользования.

Интересно, что компания объявила о такой идее менее чем через две недели после того, как их конкурент Uber сообщил о продаже своего подразделения беспилотных автомобилей.