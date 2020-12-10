Hyundai Motor Company, підрозділ п’ятого найбільшого світового автовиробника за кількістю проданих авто в рік Hyundai Kia Automotive Group, уклала угоду із SoftBank Group про купівлю американського розробника робототехніки Boston Dynamics. Офіційно про цю домовленість буде оголошено під час засідання ради директорів у четвер, 10 грудня.

Сума угоди становить 921 мільйонів доларів, повідомляє The Korea Economic Daily. Раніше інтернет-видання Bloomberg писало, що Hyundai зацікавлена в купівлі Boston Dynamics. Однак тоді угоду оцінювали в 1 мільярд доларів.

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Що відомо про бізнес Boston Dynamics

З 2017 року власником американського виробника робототехніки є SoftBank, японська телекомунікаційна та медіа корпорація. До того компанією володів техногігант Alphabet.

Boston Dynamics була заснована ще у 1992 році. Створили підприємство група розробників Массачусетського технологічного університету.

Найвідомішим продуктом цієї компанії є чотириногий робот Spot. У червні 2020 року Boston Dynamics відкрила продажі цього робота. Ціна одного екземпляра становила 74,5 тисячі доларів. З вересня роботів Spot почали продавати у країнах Європейського Союзу, Великої Британії та Канаді. До цього їх можна було орендувати.



Роботи Boston Dynamics / Фото Getty Images

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Hyundai вивчає нові технології

Згідно з даними The Korea Economic Daily, упродовж останніх років Hyundai активно вивчає сектор робототехніки. Компанія планує вкласти в цей сегмент близько 1,4 мільярда доларів до 2025 року. Підприємство вже зосередило увагу на розробці динамічних колісних роботів для використання на великих виробництвах.

Також купівля Boston Dynamics стане для першою угодою для Чонга Ийсуна як голови Hyundai Motor Group відтоді, як він почав виконувати свої обов’язки. Зокрема, Чонг Ийсун обійняв цю посаду в жовтні 2019 року.

Загалом, Hyundai Motor профінансує половину вартості придбання, решту коштів оплатять інші, пов’язані з корпорацією сторони. Зокрема, з-поміж них виробник автозапчастин Hyundai Mobis Co.