Hyundai Motor Company, подразделение пятого крупнейшего мирового автопроизводителя по количеству проданных авто в год Hyundai Kia Automotive Group, заключило соглашение с SoftBank Group о покупке американского разработчика робототехники Boston Dynamics. Официально об этой договоренности будет объявлено во время заседания совета директоров в четверг, 10 декабря.

Сумма сделки составляет 921 миллионов долларов, сообщает The Korea Economic Daily. Ранее интернет-издание Bloomberg писало, что Hyundai заинтересована в покупке Boston Dynamics. Однако тогда соглашение оценивали в 1 миллиард долларов.

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Что известно о бизнесе Boston Dynamics

С 2017 года владельцем американского производителя робототехники является SoftBank, японская телекоммуникационная и медиа корпорация. До этого компанией владел техгигант Alphabet.

Boston Dynamics была основана еще в 1992 году. Создали предприятие группа разработчиков Массачусетского технологического университета.

Самым известным продуктом этой компании является четвероногий робот Spot. В июне 2020 Boston Dynamics открыла продажи этого работа. Цена одного экземпляра составляла 74,5 тысячи долларов. С сентября роботов Spot начали продавать в странах Европейского Союза, Великобритании и Канаде. До этого их можно было арендовать.



Роботы Boston Dynamics / Фото Getty Images

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Hyundai изучает новые технологии

Согласно данным The Korea Economic Daily, в последние годы Hyundai активно изучает сектор робототехники. Компания планирует вложить в этот сегмент около 1,4 миллиарда долларов до 2025 года. Предприятие уже сосредоточило внимание на разработке динамических колесных роботов для использования на крупных производствах.

Также покупка Boston Dynamics станет первой сделкой для Чонга Ыйсуна как главы Hyundai Motor Group с тех пор, как он начал выполнять свои обязанности. В частности, Чонг Ыйсун занял эту должность в октябре 2019 года.

В целом, Hyundai Motor профинансирует половину стоимости приобретения, остальные средства оплатят другие, связанные с корпорацией стороны. В частности, среди них производитель автозапчастей Hyundai Mobis Co.