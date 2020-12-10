Сервіс доставки DoorDash зміг продати свої акції дорожче, ніж оцінював перед лістингом – по 102 долари за одну. Так, цього року компанія зібрали на біржах рекордні 160 мільярдів доларів. Проте експерти радять інвесторам у цьому питанні бути обережними.

Експерт Джим Крамер заявив, що зараз існує загальний інтерес до публічних пропозицій від технологічних компаній. Адже вважається, що вони принесуть багато грошей. Проте це не зовсім гарна ідея, повідомляє він виданню CNBC.

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DoorDash має успішну історію, але інвестори повинні бути обережними щодо інвестування в її акції після первинного їх розміщення.

Крамер запевняє, що бізнес компанії DoorDash може різко сповільнитися наступного року, тому він рекомендує бути обережними з інвестуванням. До прикладу, ціна акцій не має перевищувати 100 доларів.

Так, відомо, що сервіс доставки їжі випустить цього тижня 33 мільйони акцій класу А в ціновому діапазоні від 90 до 95 доларів.

Багато фахівців на Уолл-стріт також задаються питанням, що станеться з бізнесом DoorDash, коли пандемія закінчиться. Адже люди почнуть знову обідати в ресторанах, а не замовляти доставку.

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До того ж, незважаючи на різке зростання акцій DoorDash в 2020 році, Крамер сказав, що в бізнесі компанії є тривожні аспекти, на які інвесторам варто звернути увагу.

Я думаю, що тривога має бути через інший сервіс доставки Uber Eat. В них гарний бізнес. Вони зробили ширшу доставку не лише по місту. А ще у них низькі ціни та хороші технології,

– додав Крамер.

Чому зросли акції DoorDash? Сервіс доставки DoorDash пережив колосальний ріст під час пандемії коронавірусу, коли багато споживачів віддавали перевагу доставляти їжу додому. Обсяг замовлень компанії за перші дев'ять місяців цього року склав 16,5 мільярда доларів (хоча лише рік тому сума складала 5,5 мільярда).