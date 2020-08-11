Соціальна мережа Facebook створила новий підрозділ Financial (F2), який об'єднає всі платіжні проєкти компанії, з-поміж яких система Facebook Pay, грошові сервіси у WhatsApp і цифровий гаманець Novi.

Керівником нової ініціативи буде Девід Маркус, співавтор криптовалютного проєкту соцмережі Libra, повідомляє Bloomberg. Таким чином, Маркус обійматиме кілька позицій у Facebook. Зокрема, він братиме участьу розвитку платіжних сервісів у WhatsApp в Індії і Бразилії.

Віцепрезидентом у сфері платежів у F2 став колишній генеральний директор майданчику з пошуку роботи Upwork Стефан Касріель.

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Реклама – основна ціль Facebook

За інформацією Bloomberg, якщо користувачі матимуть змогу купувати товари в Instagram, Messenger і WhatsApp, це збільшить попит на рекламу самого Facebook. Адже додатками, що належать техногіганту, почнуть активніше користуватися.

Платежі в тренді для Facebook

Під час представлення звіту про результати діяльності соцмережі за другий квартал 2020 року Марк Цукерберг спрогнозував збільшення кількості платежів у сервісах з обміну повідомленнями Messenger і WhatsApp і назвав таке зростання "трендом".