Социальная сеть Facebook создала новое подразделение Financial (F2), которое объединит все платежные проекты компании, среди которых система Facebook Pay, денежные сервисы в WhatsApp и цифровой кошелек Novi.

Руководителем новой инициативы будет Дэвид Маркус, соавтор криптовалютного проекта соцсети Libra, сообщает Bloomberg. Таким образом, Маркус будет занимать несколько позиций в Facebook. В частности, он примет участие в развитии платежных сервисов в WhatsApp в Индии и Бразилии.

Вице-президентом в сфере платежей в F2 стал бывший генеральный директор площадки по поиску работы Upwork Стефан Касриель.

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Реклама – основная цель Facebook

По информации Bloomberg, если пользователи смогут покупать товары в Instagram, Messenger и WhatsApp, это увеличит спрос на рекламу самого Facebook. Ведь приложениями, принадлежащих техгиганту, начнут активнее пользоваться.

Платежи в тренде для Facebook

Во время представления отчета о результатах деятельности соцсети за второй квартал 2020 Марк Цукерберг спрогнозировал увеличение количества платежей в сервисах по обмену сообщениями Messenger и WhatsApp и назвал такой рост "трендом".