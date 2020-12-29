Дочірна компанія Alibaba – Ant Group – вирішила створити холдинг для збереження фінансових сервісів. Зокрема, всі фінансові послуги будуть працювати за ліцензією, а Китай контролюватиме компанію аналогічно банкам.

Відомо, що Ant Group переведе під управління холдингу всі підрозділи, для яких потрібна ліцензія на здійснення фінансової діяльності, повідомив Bloomberg.

Цікаво "Бульбашка" чи перспективна інвестиція: що говорять іноземні експерти про акції Tesla

Потенційно до складу холдингу можуть увійти сервіси з управління активами, споживчого кредитування, страхування, платежі і сервіс онлайн-кредитів. Водночас туди не входитимуть лайфстайл-сервіси (зокрема, агрегатор служб доставки і сервіс бронювання готелів).

Такий крок дозволить компанії Ant Group зберегти свої позиції на ринку фінансових послуг, а також заспокоїть інвесторів.

За словами аналітика UOB-Kay Hian Ван Чжен, це може вказувати на те, що владі Китаю все ж потрібні такі платформи, як Ant Group. Принаймні для стимулювання внутрішнього попиту за допомогою споживчого кредитування.

Проте тиск з боку влади може серйозно позначитися на компанії Ant Group, кажуть експерти. Вони вважають, що оцінка бізнесів, що не входять в категорію платіжних сервісів, зокрема управління активами і споживче кредитування, знизиться на 75%.

Додамо, що у листопаді китайські регулятори призупинили IPO Ant Group, в ході якого компанія планувала залучити більше 34 мільярдів доларів. У грудні влада Китаю порадила засновнику Alibaba Джеку Ма не залишати країну.