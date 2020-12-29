Дочерняя компания Alibaba – Ant Group – решила создать холдинг для сохранения финансовых сервисов. В частности, все финансовые услуги будут работать по лицензии, а Китай будет контролировать компанию аналогично банкам.

Известно, что Ant Group переведет под управление холдинга все подразделения, для которых требуется лицензия на осуществление финансовой деятельности, сообщил Bloomberg.

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Потенциально в состав холдинга могут войти сервисы по управлению активами, потребительского кредитования, страхования, платежи и сервис онлайн-кредитов. В то же время колчаны не войдут лайфстайл-сервисы (в частности, агрегатор служб доставки и сервис бронирования отелей).

Такой шаг позволит компании Ant Group сохранить свои позиции на рынке финансовых услуг, а также успокоит инвесторов.

По словам аналитика UOB-Kay Hian Ван Чжэн, это может указывать на то, что власти Китая все же нужны такие платформы, как Ant Group. По крайней мере для стимулирования внутреннего спроса с помощью потребительского кредитования.

Однако давление со стороны власти может серьезно сказаться на компании Ant Group, говорят эксперты. Они считают, что оценка бизнеса, не входящих в категорию платежных сервисов, в частности управление активами и потребительское кредитование, снизится на 75%.

Добавим, что в ноябре китайские регуляторы приостановили IPO Ant Group, в ходе которого компания планировала привлечь более 34 миллиардов долларов. В декабре власти Китая посоветовала основателю Alibaba Джек Ма не оставлять страну.