Акции Tesla сейчас слишком дорогие. И они могут увеличиться в цене, что принесет прибыль акционерам. Однако они так же могут упасть в цене. Поэтому эксперты не советуют сейчас покупать ценные бумаги компании, чтобы не рисковать на фондовом рынке.

Пока не существует закона, который запрещал бы дорого продавать акции различных компаний. Поэтому они иногда спекулируют, продавая их очень дорого. Но здесь может возникнуть проблема, когда завышенные ожидания разочаровывают акционеров, сообщает издание CNBC.

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Так, акции производителя электрических автомобилей Tesla были добавлены к индексу S&P 500 на прошлой неделе. Они выросли на 690% в этом году, и сейчас их рыночная стоимость составляет около 617 миллиардов долларов. А общая оценка делает Tesla шестой по величине компанией в индексе S&P 500.

Однако акции компании Илона Маска могут быть слишком дорогими. На сегодня коэффициент цены на прибыль компании примерно в 22,3 раза превышает оценку прибыли на 2021 году. В то же время эксперты прогнозируют, что прибыль Tesla будет расти быстрыми темпами в течение ближайших нескольких лет.

Что может пойти не так? Акции Tesla в последнее время становятся долгосрочными инвестициями. Но многие крупные инвесторы не покупают акции компании, они игнорируют оценки экспертов и не хотят выбрасывать деньги на ветер.

Поэтому, некоторые эксперты советуют подумать перед тем, как покупать акции Tesla. Ведь сейчас вы купите их дорого, но ожидания инвесторов относительно прибылей в будущем могут уменьшиться.

Почему компания Tesla не является особенной? Эксперт Джим Крамер недавно заявил, что Tesla заслуживает ореол, которого заслуживают другие компании.

Tesla – это акция, которая сломала наш взгляд на инвестиции. Молодежь смотрит на компанию, которая может изготовить аккумулятор, и они мечтают о таких успехах, просчитывая все детали,

– добавил он.

По словам экспертов, Tesla уже достигла грандиозного успеха для инвесторов, и когда-то она может стать замечательными долгосрочными акциями. Но когда ценные бумаги становятся настолько дорогими, существуют риски для ошибок. Ведь компания Илона Маска сегодня больше зависит от импульса инвестирования.