Маск снова стал вторым самым богатым человеком мира: его капитал превышает 150 млрд долларов
В пятницу, 18 декабря, состояние Илона Маска выросло на 7,6 миллиарда долларов, превысив 150 миллиардов долларов. В результате бизнесмен занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.
Объем капитала Илона Маска увеличился благодаря росту стоимости акций Tesla накануне включения активов компании к американскому индексу широкого рынка S&P 500, сообщает "Фридом Финанс Украина" на своей странице в Telegram.
Динамика стоимости акций Tesla / График "Фридом Финанс Украина"
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Илон Маск богатеет благодаря Tesla
Генеральному директору Tesla удалось снова обогнать владельца Louis Vuitton Бернара Арно в списке самых богатых людей мира. Впервые Илон Маск занял вторую позицию в рейтинге еще в начале декабря.
Однако после того аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan назвали акции Tesla переоцененным. В результате ценные бумаги производителя электромобилей подешевели, а состояние Маска – снизилось почти на 9 миллиардов долларов. Поэтому бизнесмен опустился на третье место в рейтинге миллиардеров по версии Forbes. На первой позиции неизменно находится основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос, состояние которого составляет 186,7 миллиарда долларов.
Тройка самых богатых людей мира / Рейтинг Forbes Real-Time
Tesla накануне включения в S&P 500
В ходе торгов в пятницу, 18 декабря, ценные бумаги автопроизводителя резко упали в цене на 4%, а затем так же стремительно выросли на 6% (до момента закрытия торговой сессии), достигнув рекордной стоимости – 695 долларов за акцию. В результате рыночная капитализация компании выросла до 658 миллиардов долларов.
В понедельник, 21 декабря, Tesla войдет в американский фондовый индекс S&P 500. Таким образом, мировой производитель электрокаров станет шестой по величине рыночной стоимости компанией в S&P 500. Высшие позиции занимают Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook.
Что такое S&P 500?Это американский фондовый индекс, в который входят 505 публичных компаний США с самой большой рыночной капитализацией. Показатель принадлежит предприятию Standard & Poor's и публикуется с 4 марта 1957 года. То, какие же компании войдут в индекс, решает специальный комитет, проанализировав ряд факторов. Комитет собирается ежеквартально для ребалансированию индекса, а также он имеет право вносить изменения в любой момент.
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