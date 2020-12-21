В пятницу, 18 декабря, состояние Илона Маска выросло на 7,6 миллиарда долларов, превысив 150 миллиардов долларов. В результате бизнесмен занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Объем капитала Илона Маска увеличился благодаря росту стоимости акций Tesla накануне включения активов компании к американскому индексу широкого рынка S&P 500, сообщает "Фридом Финанс Украина" на своей странице в Telegram.



Динамика стоимости акций Tesla / График "Фридом Финанс Украина"

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Илон Маск богатеет благодаря Tesla

Генеральному директору Tesla удалось снова обогнать владельца Louis Vuitton Бернара Арно в списке самых богатых людей мира. Впервые Илон Маск занял вторую позицию в рейтинге еще в начале декабря.

Однако после того аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan назвали акции Tesla переоцененным. В результате ценные бумаги производителя электромобилей подешевели, а состояние Маска – снизилось почти на 9 миллиардов долларов. Поэтому бизнесмен опустился на третье место в рейтинге миллиардеров по версии Forbes. На первой позиции неизменно находится основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос, состояние которого составляет 186,7 миллиарда долларов.



Тройка самых богатых людей мира / Рейтинг Forbes Real-Time

Tesla накануне включения в S&P 500

В ходе торгов в пятницу, 18 декабря, ценные бумаги автопроизводителя резко упали в цене на 4%, а затем так же стремительно выросли на 6% (до момента закрытия торговой сессии), достигнув рекордной стоимости – 695 долларов за акцию. В результате рыночная капитализация компании выросла до 658 миллиардов долларов.

В понедельник, 21 декабря, Tesla войдет в американский фондовый индекс S&P 500. Таким образом, мировой производитель электрокаров станет шестой по величине рыночной стоимости компанией в S&P 500. Высшие позиции занимают Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook.

С ноября акции Tesla подорожали на 70%, а с начала 2020 года – на 730%.