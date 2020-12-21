У п’ятницю, 18 грудня, статки Ілона Маска зросли на 7,6 мільярда доларів, перевищивши 150 мільярдів доларів. У результаті бізнесмен посів друге місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

Обсяг капіталу Ілона Маска збільшився завдяки зростанню вартості акцій Tesla напередодні включення активів компанії до американського індексу широкого ринку S&P 500, повідомляє "Фрідом Фінанс Україна" на своїй сторінці в Telegram.



Динаміка вартості акцій Tesla / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

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Ілон Маск багатіє завдяки Tesla

Генеральному директору Tesla вдалося знову обігнати власника Louis Vuitton Бернара Арно в списку найбагатших людей світу. Уперше Ілон Маск посів другу позицію в рейтингу ще на початку грудня.

Однак після того аналітики американського інвестиційного банку JPMorgan назвали акції Tesla переоціненим. У результаті цінні папери виробника електромобілів подешевшали, а статки Маска – знизилися майже на 9 мільярдів доларів. Тому бізнесмен опустився на третє місце в рейтингу мільярдерів за версією Forbes. На першій позиції незмінно знаходиться засновник і генеральний директор Amazon Джефф Безос, статки якого становлять 186,7 мільярда доларів.



Трійка найбагатших людей світу / Рейтинг Forbes Real-Time

Tesla напередодні включення у S&P 500

Під час торгів у п’ятницю, 18 грудня, цінні папери автовиробника різко впали в ціні на 4%, а потім так само стрімко зросли на 6% (до моменту закриття торгової сесії), досягнувши рекордної вартості – 695 доларів за акцію. У результаті ринкова капіталізація компанії зросла до 658 мільярдів доларів.

У понеділок, 21 грудня, Tesla увійде до американського фондового ринку S&P 500. Таким чином, світовий виробник електрокарів стане шостою за величиною ринкової вартості компанією у S&P 500. Вищі позиції займають Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (материнська компанія Google) і Facebook.

З листопада акції Tesla подорожчали на 70%, а з початку 2020 року – на 730%.