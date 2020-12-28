Акції Tesla зараз занадто дорогі. І вони можуть збільшитися в ціні, що принесе прибуток акціонерам. Однак вони так само можуть впасти в ціні. Тож експерти не радять зараз купувати акції компанії, щоб не ризикувати на фондовому ринку.

Наразі не існує закону, який забороняв би дорого продавати акції різних компаній. Тож вони іноді спекулюють, продаючи їх дуже дорого. Але тут може виникнути проблема, коли завищені очікування розчаровують акціонерів, повідомляє видання CNBC.

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Так, акції виробника електричних автомобілів Tesla були додані до індексу S&P 500 минулого тижня. Вони зросли на 690% цього року, і зараз їхня ринкова вартість становить майже 617 мільярдів доларів. А загальна оцінка робить Tesla шостою за величиною компанією в індексі S&P 500.

Проте акції компанії Маска можуть бути занадто дорогими. На сьогодні коефіцієнт ціни на прибуток компанії приблизно в 22,3 рази перевищує оцінку прибутку на 2021 рік. Водночас експерти прогнозують, що прибуток Tesla зростатиме швидкими темпами впродовж найближчих кількох років.

Що може піти не так? Акції Tesla останнім часом стають довгостроковими інвестиціями. Але багато великих інвесторів не купують акції компанії, вони ігнорують оцінки експертів та не хочуть викидати гроші на вітер.

Тож, деякі експерти радять подумати перед тим, як купувати акції Tesla. Адже зараз ви купите їх задорого, але очікування інвесторів щодо прибутків в майбутньому можуть зменшитися.

Чому компанія Tesla не є особливою? Експерт Джим Крамер нещодавно заяви, що Tesla заслуговує на ореол, якого не заслуговують інші компанії.

Tesla – це акція, яка зламала наш погляд на інвестиції. Молодь дивиться на компанію, яка може виготовити акумулятор, і вони мріють про таких успіх, не прораховуючи всі деталі,

– додав він.

За словами експертів, Tesla вже досягла грандіозного успіху для інвесторів, і колись вона може стати чудовими довгостроковими акціями. Але коли цінні папери стають настільки дорогими, є ризики для помилок. Адже компанія Ілона Маска на сьогодні більше залежать від імпульсу інвестування.